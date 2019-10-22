全運會／「角力甜心」陳玟陵3連霸 拚東奧強化力量

2019-10-22 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



我國史上首位女子奧運角力國手，「角力甜心」陳玟陵，22日桃園全運會代表台北市出賽自由式第五量級，金牌戰以10：0力壓嘉義縣莊茵婷摘金，完成全運三連霸，在家人的見證下蟬聯后冠。目標2020東京奧運的她，積極在為資格賽做準備，盼能再闖奧運殿堂。

全運會角力於桃園平鎮高中登場，陳玟陵是2016年里約奧運國手，全運會之前左膝韌帶受傷，體型看起來纖細不少，不過陳玟陵笑說體重不減，「體重沒有降，只是最近多練重訓，看起來比較瘦。」陳玟陵金牌戰展現絕對優勢，比賽終了前1分03秒就以10：0提前結束比賽，笑納金牌。

上個月角力培訓隊赴世界成人角力錦標賽拚奧運資格，陳玟陵首輪落敗，接下來將備戰明年3月27日至29日，中國大陸西安登場的奧運亞洲區資格賽，前兩名才能獲得奧運門票。

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有了上次拚奧運經驗，陳玟陵坦言現在自己心態反而輕鬆許多，現在也在強化力量方面，加強重訓，「畢竟技術和力量都比以前進步，也更能抗衡。」