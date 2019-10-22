全運會／翻滾男孩對決 李智凱退唐嘉鴻寫3連霸

2019-10-22 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



月中剛在斯圖加特體操世錦賽一起帶回東京奧運門票，桃園市體操名將「鞍馬王子」李智凱今天和台北市唐嘉鴻在108年桃園全運會男子全能正面對決，唐嘉鴻第2項鞍馬出現掉馬失誤，讓李智凱以84.050分驚險完成3連霸。

唐嘉鴻鞍馬只獲得11.500分，和獲得14.950分的李智凱差距超過3分，但他最後單槓獲得15.150高分，最後成績83.450，和李智凱只有0.6分差距。

驚險完成3連霸，李智凱笑說：「大家一起進步是好事，我就是做好自己的比賽和準備。」明天還有6項單項決賽，他6項全部會參加，有機會挑戰上屆個人4金1銀成績。

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唐嘉鴻104全運會因傷缺席，上屆又因轉籍無法與會，重回全國最大舞台差一度鍍金，他坦然說：「鞍馬熟練度還不夠，回去再練，就像我之前說的，平常訓練代表比賽的結果，會針對弱項回去和教練討論，不過結果不論如何，我有享受比賽，沒有遺憾了。」