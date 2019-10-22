全運會／林穎欣加射逆轉鍍金 空氣步槍2連霸

2019-10-22 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



林穎欣完成全運會女子10公尺空氣步槍2連霸。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

今年8月在世界盃射擊賽巴西里約站拿下銅牌，林穎欣射擊女將林穎欣今天在108年桃園全運會也收下女子10公尺空氣步槍金牌，不過完成2連霸過程驚險，倒數第二發逆轉、最後一發遭同門學妹周亞瑄追平，靠著加射出線才驚險完成衛冕。

「是滿刺激的，這才是我第二次全運會而已，我也很緊張，」四輪打完還落後周亞瑄超過2分的林穎欣說，「之前預賽沒打高，心情就有點不好，不過我不放棄任何一發，一旦咬住就不會放掉！」

她和周亞瑄24發射完同是246.8分，幾乎一路領先的周亞瑄加射只有9.4分，讓射出10.3分的林穎欣順利鍍金。

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林穎欣8月除射下世界盃銅牌，也帶回一張東京奧運資格，不過國內還要再經過選拔決定出征東奧的人選，她強調仍不可放鬆，「誰能去還難說，下禮拜會飛亞錦賽，希望大家門票可以『拿好拿滿』。」

亞錦賽下月在卡達登場，前3名就可取得奧運入場券，這場也是東奧最後一場資格賽。

周亞瑄第21發時失手，只射出9.4分，差距一下被追進，最終加射錯失金牌的她坦言，狀況從資格賽就不是太好，「那發打完，我自己也嚇到，覺得『完了』，後面真的發揮不好，可能體力不好，加射也沒心理準備。」不過她今年才高中二年級，未來性備受期待，林穎欣也讚學妹是強勁對手，樂見良性競爭。