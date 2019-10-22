丹麥羽賽／BWF用影片賀小戴：充滿魔法的選手

2019-10-22 14:59 世界日報 體育新聞組／綜合報導



世界羽聯BWF特地製作了一支短片祝賀球后戴資穎丹麥羽賽奪冠，並稱讚小戴是充滿魔法的選手。 歐新社 分享 facebook

「世界球后」戴資穎丹麥公開賽衛冕最後一步，女單決賽遭遇目前世界排名第4的日本好手奧原希望，小戴以21：17、21：14完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。世界羽聯BWF特地製作了一支短片為她祝賀，稱讚小戴是充滿魔法的選手。

小戴對戰中國對手陳雨菲時，對方第2局腳踝扭傷退賽，兩局沒打完就取得決賽門票，相較之下奧原希望晉級辛苦許多。第二局小戴曾陷入2：5落後，但技術暫停時以11：9超前，恢復比賽後再連拿5分，最終就以21：14迎接連霸。

BWF製作的短片提到戴資穎在世界巡迴賽的豐功偉業，包括她13次打進決賽，其中9次帶走冠軍、4次獲得亞軍。若要用一個字形容戴資穎，BWF選擇了「魔法(Magic)」，稱「魔法小戴(Magic Tai)」就是這麼一位常常在球場上施展法力的好手。

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小戴接續就要轉往法國巴黎，參加和丹麥同屬BWF超級750系列賽的法國公開賽；小戴去年打下亞軍，今年列女單頭號種子，法國首戰馬來西亞世界排名40的吳堇溦。