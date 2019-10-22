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全運會／掉木兩次 東奧國手丁華恬全能衛冕夢碎

2019-10-22 13:23聯合報 記者曾思儒／桃園即時報導

方可晴（中）奪得108全運會競技體操女子全能金牌，丁華恬（左）摘銀、黃子星鍍銅。...
方可晴（中）奪得108全運會競技體操女子全能金牌，丁華恬（左）摘銀、黃子星鍍銅。記者曾思儒／攝影
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月初剛在德國斯圖加特世界體操錦標賽拿到東京奧運資格，新北市體操小將丁華恬今天全運會女子全能尋求連霸卻夢碎，且是在最拿手的平衡木兩度掉木，最終以48.650「銀」恨，由台北市世錦賽國手方可晴以49.200摘下金牌。

平衡木和高低槓是丁華恬強項，今年6月烏蘭巴托亞錦賽，丁華恬正是平衡木金牌得主，不料今天全能在倒數第2項平衡木卻兩度掉木，讓教練蔡恆政大呼：「作夢都沒想到會掉兩次！」

蔡恆政苦笑說，印象中丁華恬只在去年的新北市對內選拔曾兩度掉木，正式大賽從沒發生，不料「第一次」就出現在今天108年全運會，但他也轉念說，金牌由方可晴摘下，對丁華恬也是刺激，「彼此良性競爭，銅牌黃子星也小恬恬兩歲，希望能帶動整個女子體操。」

丁華恬世錦賽也曾發生失誤，整體表現不到滿意，靠遞補才獲得明年東京奧運門票，不料今天平衡木又出現罕見失誤，只拿到11.000，和拿下12.400的方可晴瞬間拉開差距，「恬恬」說：「（沒連霸）當然有點可惜，不過平衡木失敗了，最後地板完成的不錯，有把昨天發揮的好，還有第二名也不錯。」她接續就是以東奧為目標，訓練將以提升難度和穩定性為主，希望平衡木有機會衝擊世界好手。

世錦賽在平衡木也發生失誤的方可晴，錯失前進東奧大好機會後沒太多時間低潮，馬上投入全運會準備，第三度參賽終於拿到全能金牌的她笑說，其實沒特別預設目標，「希望四項穩穩做完就好，很久沒四項都成功了，但今天高低槓和地板還是有失誤，明天單項以成功為主，跳馬有想衝難度。」

全運會今天產生競技體操全能男、女冠軍，明天將進行最後的單項決賽。

全運會世錦賽
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