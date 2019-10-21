全運會／差點報不到名 陳傑400公尺摘金奪回王座

2019-10-21 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



上屆宜蘭全運會，台中市跨欄好手陳傑，男子400公尺決賽以46秒79屈居銀牌不敵桃園市楊隆翔，21日桃園全運會，陳傑要回王者頭銜，以0.04秒之差，46秒83擊敗後勁楊隆祥摘金。

陳傑本季專心在400公尺跨欄，400公尺僅在3月原住民運動會跑過一次，笑說自己差點沒報到名，「因為今年沒跑台中市資格賽，原本以為沒辦法報名全運了，後來才想到原民運有成績。真的是大難不死。」

兩年前全運讓出400王座，陳傑自知狀況不如學弟好，本屆目標僅放在2、3名，「跑到最後20、30公尺發現，他們好像沒力，有點機會。」待大螢幕揭曉成績，陳傑雙手高舉慶祝，笑著對楊隆翔說：「下一屆不比了，累死了。」

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