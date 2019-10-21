2019中華希望之總太盃羽球錦標賽 11月登場
2019-10-21 21:28
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
總太地產(3056)推廣運動不遺餘力，董事長翁毓羚今(21)日宣布，今年11月將再度與中華希望羽球協會合作，共同舉辦第二屆「中華希望之總太盃羽球錦標賽」，並從即日起受理報名。
總太早在多年前，便由創辦人吳錫坤的牽手劉素如領軍成立羽球隊，並與多家企業辦理交流活動，強化企業核心競爭力、打造健康生活；而世界球后戴資穎在2019年成為球后紀錄保持人、三度登頂，也颳起一陣全民打羽球的運動風潮。
為響應政府提倡全民休閒活動，並推動羽球運動普及化，總太將延續去年第一屆「中華希望之總太盃羽球錦標賽」的熱烈回響，再度攜手中華希望羽球協會舉辦第二屆賽事。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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比賽將於今年11月30日至12月1日在國立彰化師範大學進德校區體育館舉行，現正熱烈報名中。
今年羽球錦標賽採分組進行，團體組分國小、國中、社會組，個人分國小、國中、公開組，總獎金高達20萬元以上，團體賽前四
名還可獲得精美獎品，主辦單位更邀請國際知名羽球品牌Redson瑞森國際體育事業贊助賽會獎品。
翁毓羚表示，總太贊助運動賽事，與羽球、籃球、桌球等許多運動球隊結緣，企業內部也相繼成立羽球社、慢跑社、壘球隊、登山社等團體，9月更舉辦總太社區運動會，廣邀社區住戶一同參與，希望將健康的運動文化自企業延伸至社區。
翁毓羚說，總太持續鼓勵企業運動風氣，由員工主動發起的運動社團活動，除可增加企業內部團隊精神，更能促進員工維持身心靈最佳狀態及健康體態。
透過邀請社區住戶一同參與運動會、社區兒童足球社、瑜珈課程活動等，也加深社區共享、共好的鄰里情感，落實「美麗城市，幸福社區」的企業核心價值理念。
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