全運會／女籃冠軍班底最後合體 沒開胡喊可惜

2019-10-21 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



今年3月摘下隊史第一座UBA公開女一級冠軍，佛光大學新球季成員大洗牌，冠軍教頭傅姿伶轉任台北城市大學教練，羅家姊妹羅培甄、羅培儀則是轉學到世新大學，中鋒楊芷瑜畢業投入WSBL選秀成「狀元」，108年全運會成最後合體機會，無奈被抽到「死亡之組」，今天預賽最終戰以65：67不敵桃園市，無緣晉級且沒能開胡，讓師徒都喊可惜。

「這是佛光盃後再合體，和球員還是很熟悉，整合上沒問題，但自己沒調整好，這場球應該要贏才對。」傅姿伶指出，地主隊的後衛張詩婕、林仙芳經驗值完全高出子弟兵一檔次，今天多次打點成功，加上世大運扭傷左腳踝的羅培甄還沒痊癒，比賽過程雖有咬住比分，但離勝利仍差了一步。

相較A組由衛冕軍新北市一枝獨秀，高雄市這次全運會和上屆亞軍台北市、台南市和地主桃園市同屬B組，4隊實力相去不遠，堪稱「死亡之組」，羅培儀講到分組就搖頭，「這籤運也太好了吧，本來想多打幾天的。」

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她和姊姊羅培甄是HBL史上第一位分獲MVP的姊妹檔，今年3月再和佛光嘗到UBA冠軍滋味，因未來規畫暑假轉學到世新，全運會和昔日隊友再聚首，雖是開打日19日才會面，但熟悉感仍在，反而是世新體系還沒完全適應，「觀念都不一樣，還要再努力。」

羅培甄7月世大運傷了左腳踝韌帶，休養3個月還沒完全復原，全運會出賽時間不多，她惋惜說：「之後應該比較少機會（合體）了，沒能晉級很可惜。」