全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔

2019-10-21 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



「很嘔啊」，陳奎儒21日全運會男子110公尺跨欄決賽，衝線後撇見成績後，大聲怒吼，發洩情緒。儘管以13秒36為雲林縣進帳一金，但距離東京奧運13秒32門檻，又差0.04秒，直呼不滿意。

陳奎儒全運會110公尺預賽跑出13秒46，決賽前段改善欄間缺失，不過第七個欄架後，技術跟欄間步數又沒辦法接上，「今天熱身的時候，真的想過衝線要不要用撲的，就很怕差一點的情況再重演。」

五月國邀賽跑出破全國的13秒34，僅差0.02秒就能跨進東京奧運13秒32門檻，9月日本富士北麓田徑賽也跑出13秒36成績，今日第二度跑出13秒36，第一時間看到參考秒數就滿是扼腕。

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「畢竟是今年最後一次拚達標了，整體而言對參賽的表現不是很滿意。」尤其跟世界頂尖選手交手後，陳奎儒對自己要求也提高，「速度是保持很好，但還是欄間不夠流暢，冬訓可能要再累一點了。」