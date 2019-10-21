全運會／又差奧運標0.04秒 陳奎儒110欄摘金好嘔
2019-10-21 20:26
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
「很嘔啊」，陳奎儒21日全運會男子110公尺跨欄決賽，衝線後撇見成績後，大聲怒吼，發洩情緒。儘管以13秒36為雲林縣進帳一金，但距離東京奧運13秒32門檻，又差0.04秒，直呼不滿意。
陳奎儒全運會110公尺預賽跑出13秒46，決賽前段改善欄間缺失，不過第七個欄架後，技術跟欄間步數又沒辦法接上，「今天熱身的時候，真的想過衝線要不要用撲的，就很怕差一點的情況再重演。」
五月國邀賽跑出破全國的13秒34，僅差0.02秒就能跨進東京奧運13秒32門檻，9月日本富士北麓田徑賽也跑出13秒36成績，今日第二度跑出13秒36，第一時間看到參考秒數就滿是扼腕。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「畢竟是今年最後一次拚達標了，整體而言對參賽的表現不是很滿意。」尤其跟世界頂尖選手交手後，陳奎儒對自己要求也提高，「速度是保持很好，但還是欄間不夠流暢，冬訓可能要再累一點了。」
教練王國慧接下來要放一個月的假，但陳奎儒達標未完成，休假期間還是會自己加強，「看些國外選手影片，做一些小肌肉的訓練，自我加強。」
留言