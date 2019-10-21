全運會／楊俊瀚百米3連霸 比全運喊「陌生」

2019-10-21 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



我國「飛毛腿」楊俊瀚，全運會田徑男子100公尺決賽，以10秒33為花蓮縣摘金，完成三連霸。兩年一度的全運會，楊俊瀚出賽備受關注，不過他笑說有點陌生，有種久違了的感覺，好在100公尺順利摘金，也稍稍吃下定心丸。

楊俊瀚全國紀錄是10秒11，其實開季狀況不錯，4月多哈亞錦賽就跑出10秒28，5月國邀賽也跑出10秒21本季最佳成績，不過拿坡里世大運拉傷，下半年度的訓練計畫也受影響。

「如果沒受傷，就不用花這麼多時間復健、找回狀態。現在收操、恢復會更加確實。」楊俊瀚多哈世錦賽前的秋季盃復出，全運會拚戰100公尺、200公尺、400公尺接力三項，他坦言100公尺原本設定希望跑進10秒30內，並未達到自己預期，穩定度、成熟度還得加強。

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先拿下一金後，楊俊瀚200公尺還要再尋求連霸，他的全國紀錄是20秒23，本季最佳則是嘉義全大運寫下的20秒37，上個月多哈世錦賽則繳20秒80，「目標希望可以跑進20秒50，100公尺有起來，200公尺應該可以比世錦賽更好。」