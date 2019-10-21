全運會／17歲蝶王 王冠閎200公尺再破全國

2019-10-21 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



兩天前剛改寫男子100公尺蝶式全國紀錄，台北市17歲泳將王冠閎今天在200公尺蝶式再推進自己保持的全國紀錄，他晚上決賽游出1分55秒72的金牌成績，改寫8月世青錦標賽游出的1分56秒48原紀錄。

王冠閎8月游出的成績，除改寫前「蝶王」許志傑在2009年創下的1分56秒54全國紀錄，也剛好達到明年東京奧運的A標，成為王星皓後第2位泳進東奧的選手。

今天全運會200公尺蝶式預賽，他輕鬆以2分03秒69晉級，晚上決賽再催速，成為首位游進1分56秒內的台灣泳將，同時是全運會二度改寫全國紀錄，一併再達奧運A標。

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兩天前的100公尺蝶式決賽，王冠閎以52秒68推進自己原紀錄52秒83，23日游泳壓軸日還有機會挑戰50公尺蝶式金牌，完成「蝶式制霸」。