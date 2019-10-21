全運會／16分逆轉國家隊化身 台南市女籃首闖4強

2019-10-21 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



從國三就踏上全運會戰場，亞洲盃新科國手陳薇安今天終於嘗到4強滋味，她所屬的台南市今天在108年桃園全運會預賽最終戰以78：74力克上屆銀牌台北市隊，不但是隊史首闖4強，且是以分組龍頭之姿晉級，4強賽避開尋求5連霸的衛冕軍新北市隊。

台北市是台元女籃球員為主體，陣中除有今年回歸中華隊的186公分「門神」蔡佩真，還有具有旅外資歷的彭詩晴、吳盈潔和張綺芳等，今天碰年輕的台南市一度取得兩位數領先，第四節卻遭反超；蔡佩真最後36秒2禁區投進追平球，但台南市黃鈴娟只花4秒就助隊要回領先，台北市下波攻擊發生失誤還賠上違反運動精神犯規、送台南市後衛黃柔甄站上罰球線，勝負就此定調。

逆轉擊敗強敵，台南市教頭時超傑表示，就算最多落後16分，對子弟兵仍有百分百信心，「我們可以說是挑戰國家隊，不過我們特點就是體能好，戰鬥力強，企圖心也夠。」他指出，陣中主力黃鈴娟、林文佑和陳薇安都已經打過4屆全運會，「之前最佳是第6，這是第一次4強，這批球員算是成熟了，台南培養這些球員有開花結果。」

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陳薇安還記得，102年首度參加全運會才是國中三年級，「從小屁孩打到現在，以前看到新北學姊還剉個半死，那時貝兒姊（鄭慧芸）還在打，那場打完，我們回去7點多就睡了，因為真的太累了！」

投進超前球的黃鈴娟也說，原本沒特別設定目標，「我們沒什麼壓力，想幫台南留下好成績，很開心一起做到了。」