全運會／楊昆弼拚奧運門票 最後10天是關鍵

2019-10-21 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



銀牌彰化縣楊昆弼（左起）、金牌高雄市施榮宏、銅牌台北市黃亞晨。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

三年前以18歲之齡闖里約奧運，我國射擊好手彰化縣楊昆弼，21日在全運會男子不定向飛靶摘銀，無緣連霸。將主戰場放在11月登場的多哈亞錦賽的他說，在空氣手槍、步槍紛紛拿下奧運門票，壓力的確不小，亞錦賽出發前，最後10天是調整關鍵期，放手一搏。

上屆全運會摘金，楊昆弼今日34：40不敵高雄市施榮宏而摘銀。摘銀後，楊昆弼也知道成績未達水準，「老實說因為重點還是放在亞錦賽，所以真的不會太在意，比賽沒有特別調整，就是放輕鬆去比。」

楊昆弼去年雅加達亞運射下男子不定向飛靶金牌，今年義大利世大運也不負重望摘金，但8月後狀況下滑，尤其幾個世界盃都拿第四，屢屢和東京奧運門票擦肩，多少也有些洩氣，壓力也與之俱增。

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「其他項目都已經拿下門票，就剩不定向飛靶還沒，壓力也比較大一點。」楊昆弼表示，另一個原因還有8月後換了新槍，自己還在適應中，「新的槍槍托比較舒服，練習的時候感覺還不錯，但比賽就掉漆，所以也還在考慮，到底要用哪一個。」

我國不定向飛靶射擊好手楊昆弼。記者林宋以情／攝影 分享 facebook