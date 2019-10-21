全運會／柔道對決連珍羚太興奮 楊宇潔忘記緊張

2019-10-21 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／桃園即時報導



楊宇潔（右）全運會柔道女子57公斤級挑戰旅日名將連珍羚。記者季相儒／攝影 分享 facebook

國三被「騙」進柔道隊，台東縣柔道女將楊宇潔今天在108全運會收穫個人第一面全運會獎牌，且是在金牌戰挑戰新北市旅日柔道名將連珍羚，讓她大喊興奮又開心。

「以實際實力來說，當然還是差很多，不過第一次對學姊，沒壓力，就想把自己會的表現出來。」剛從世界青年柔道錦標賽返國的楊宇潔笑說。

今年就讀台東大學三年級的楊宇潔，留著阿美族血液，國三才開始接觸柔道，她笑說：「那時候游宗遠教練段考剛好監考到我們班，看到我在發呆，就問我要不要練柔道，算是被騙進來的！」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

楊宇潔（右）全運會柔道女子57公斤級挑戰旅日名將連珍羚。記者季相儒／攝影 分享 facebook

起步雖晚，她卻愛上柔道互相攻防的感覺，「很好玩，想辦法去摔到人時，真的很爽。」她今年在台北亞洲柔道公開賽鍍銀，亞太青少年暨青年柔道錦標賽摘銅，剛結束的摩洛哥馬拉喀什世青賽第一戰出局後雖遇小低潮，但很快調整心情，投入今天的全運會女子57公斤級賽事。

「我19日剛回來，心情有點受影響，但教練一直鼓勵我，這兩天有調整好了。」第二度參加全運會的楊宇潔笑說，今年參賽設定的目標很簡單，「一定要和珍羚學姊摔到！」設定果然成真，她金牌戰一開始搶手積極，一度威脅到有奧運資歷的連珍羚，儘管最後遭壓制技結束比賽，仍為台東縣帶回一面銀牌。

面對尋求連霸的旅日名將，楊宇潔笑說，她實在太興奮，「我只想著『要衝』，沒有感覺到害怕。」她也以連珍羚為目標，期待縮短和世界好手的距離，有朝一日在國際賽嶄露頭角。