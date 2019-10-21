全運會／柔道寫6連霸 連珍羚續拚東奧

2019-10-21 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



旅日名將連珍羚回台參加全運會，成柔道場焦點。記者季相儒／攝影 分享 facebook

連珍羚完成全運會6連霸。記者季相儒／攝影 分享 facebook

新北市旅日柔道名將連珍羚，兩年前摘下全運會女子57公斤級金牌，追平前輩王沁芳寫下的全運會5連霸紀錄，今天她在桃園全運會金牌戰花不到3分鐘就以壓制技擊敗台東縣楊宇潔，順利在家人見證下締造6連霸。

連珍羚今年4月20日在亞太柔道錦標賽銅牌戰中受傷，右手肘脫臼，8月底世界盃才復出，但其實一刻都沒休息，「可以練的地方，還是都有在練，手不能練就練腳或其他部位。」她笑說，難得能在家鄉出賽，心情十分開心，但完成連霸也無法開心太久，「重點還是奧運，明天開始就要繼續為奧運準備，要調整到最好的狀態。」

東京奧運柔道積分排名統計到明年5月25日，排名前18的選手可取得奧運門票，連珍羚目前排名17，還算是安全名單，但她仍以累積積分為目標，今年預計還有3場國際賽，她笑說：「因為我已經取消太多場了，而且上上屆（倫敦奧運）只差4分的經驗，所以沒到最後一刻，不知道會發生什麼事。」

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難得回台參賽，連珍羚團隊還特別設計3款限量選手卡，只送不賣，給現場粉絲留作紀念。