全運會／林怡君射擊痛失連霸 拚奧運圓未完的夢

2019-10-21 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



我國射擊老將林怡君全運會奪銅。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

下周出發卡達多哈射擊亞錦賽，我國射擊老將桃園市林怡君21日桃園全運會先稍稍暖身，儘管最終痛失連霸機會摘銅，但她目標放在搶奧運資格，冀望亞錦賽同時也是最後一場搶奧運門票機會，盼完成選手生涯最後一塊拼圖。

38歲的林怡君是我國亞運六朝元老，但生涯獨缺奧運資歷，令她耿耿於懷。她雅加達亞運與楊昆弼打下不定向飛靶混合摘銀，今年世界盃射擊再攜手楊昆弼混合奪銅。

「世界盃、亞運都參加過了，就剩奧運老是擦肩而過。」林怡君坦言，技術面不難，經驗也多，但一直以來就是心態部分較難突破，不過這也是她一直想拚戰的原因，想要突破這門檻，「希望能夠拼回這最後一塊拼圖，也是未完的夢。」

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林怡君自全運會2001年第一屆就奪金，前兩屆還是雙不定向飛靶，2005年才增設不定向飛靶，林怡君自2005年起至2017年，扣除2015年全運會未舉辦女子不定向飛靶項目，累計六連霸，直到本屆獲銅才「破功」，由台北市黃彥樺摘金，嘉義市劉宛渝奪銀。

連霸遭中斷，林怡君不免有遺憾，「畢竟奧運資格才是最大目標，全運會當測試，調整心態。不過下一屆全運會是一定要再討回來的。」林怡君預計29日就要飛卡達，準備3日登場的亞錦賽，亞錦賽前三名將獲得奧運門票。