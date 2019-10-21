世界盃橄欖球／日本雖止步8強 盼未來4強不是夢

2019-10-21 16:00 中央社 東京21日綜合外電報導



日本隊在本屆世界盃橄欖球賽雖然止步8強，但已達成當初設定的隊史首度進軍8強目標。 美聯社 分享 facebook

日本隊在本屆世界盃橄欖球賽雖然止步8強，但已達成當初設定的隊史首度進軍8強目標。日本隊選手說，如果從橄欖球頂級聯賽到學生隊都能變強，「未來要進軍4強不是夢」。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊在本屆世界盃橄欖球賽，以分組賽事4戰全勝之姿創隊史首度進軍8強紀錄，但昨天晚間對戰強敵南非隊時以3比26落敗，在本屆賽會止步。

日本隊總教練約瑟夫（James Joseph）、日本橄欖球協會強化委員長藤井雄一郎及31位日本隊選手經過一夜沉澱，上午在東京都舉行記者會。

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日本隊隊長李契（Michael Leitch）回顧這次賽會說，能擔任日本隊的隊長，他感到相當自豪，也對能進軍8強感到非常高興；由次隊上不少外國人，約瑟夫打造跨越文化團結一致的One Team，讓他們達成首度進軍8強的目標。

他說，這次世界盃賽事增加了不少日本球迷，希望未來能再打出讓球迷感動的比賽。

藤井雄一郎表示，日本隊從3年前開始正式訓練，選手們持續努力進行練習、集訓等，雖然能完成進軍8強目標，但在對戰南非隊時耗盡全力。

他說，日本隊這次已完成改變日本橄欖球界的豐功偉業，面對下屆世界盃賽事，希望能挑戰更高的目標。

約瑟夫說，經過3年來不斷地嚴格訓練，日本隊在良好狀態下迎戰世界盃，並達成8強目標，這除了要歸功31位選手，也要感謝教練團等人，才能達成如此豐碩成果。

約瑟夫也用日語的謝謝來表達他的感謝之意。

在本屆5場賽事全都上場的日本隊選手姬野和樹說，看到這次氣氛能這麼熱烈非常高興，日本隊這次除了每位在場上奮戰的球員外，還要歸功其他在一旁協助的成員，才能帶給日本國民感動。

連續出賽3屆世界盃的日本隊選手田中史朗說，希望日本隊能在約瑟夫及目前的教練團繼續指導下變得更強；如果日本從橄欖球頂級聯賽到學生的隊伍都能變強，「未來要進軍4強不是夢」。

日本隊選手堀江翔太說，2011年結束世界盃賽事回國時，來採訪的記者不過2到3人，這次會有這麼多記者來到現場，真是難以想像。