全運會／挑戰舉重紀錄 郭婞淳笑稱：臨時起意

2019-10-21 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



郭婞淳在女子59公斤級摘金。記者季相儒／攝影 分享 facebook

奧運舉重名將郭婞淳，今天在108年桃園全運會挑戰自己創下的女子59公斤級挺舉世界紀錄，雖失敗讓現場響起一陣嘆息，無損她以抓舉100公斤、挺舉137公斤和總和237公斤奪金，且因今年全運會舉重量級改制，郭婞淳也成當然的大會紀錄保持人。

代表台東縣的郭婞淳，上屆全運會摘下女子63公斤級金牌，今年在59公斤級出賽，穿著粉紅戰袍的她抓舉三次試舉90公斤、95公斤和100公斤都順利完成，挺舉更是直接開把133公斤，展現挑戰自己保持的140公斤世界紀錄決心。

郭婞淳在女子59公斤級挑戰挺舉141公斤。記者季相儒／攝影 分享 facebook

她挺舉前兩把133公斤、137公斤都成功，第三次試舉挑戰141公斤，槓鈴雖成功翻上肩，但最後上挺沒完成，破紀錄嘗試失敗。

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「昨天看到（鄭）兆村破大會紀錄，本來也想破一下全國紀錄。」上月世錦賽才寫下新猷的郭婞淳笑說，全運會成績雖不納入世界紀錄，但今天熱身狀況不錯，興起挑戰自己全國紀錄的念頭，「2月開始，訓練只要可以，就會去突破自己，這場算國內賽，當小測驗，141（公斤）有翻起來，可惜沒上去。」

郭婞淳教練林敬能形容，挺舉嘗試是「順勢而為」，開賽前還沒這想法，雖然沒成功，但看到愛徒的企圖心，接續重點將鎖定12月在天津舉行的世界盃，為爭取東奧資格繼續努力。