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全運會／柔道旅日辛酸無人懂 商瑠羽曾陷3年低潮

2019-10-21 12:23聯合報 記者林宋以情／桃園即時報導

商瑠羽（右）第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
商瑠羽（右）第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
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我國旅日柔道好手商瑠羽，今年全運會將第二度代表台南市出賽第五量級。還在朝拚東京奧運前進，在日本東急建設擔任人資的她，為了兼顧練習每天得通車3小時，然而「旅日」的光環，曾讓她陷入長達三年多的低潮。

商瑠羽父母是日本華僑，她幼稚園後就赴日就讀，國中起接觸柔道，2015年光州世大運是她首度代表中華隊出賽，目前也是奧運培訓隊的她，在日本東急建設擔任人資，但為了兼顧柔道，每天要通車3小時，來回日本東京和澀谷。

「5點起床，5點半至6點15晨操，趕9點半上班，下午3點下班後，4點45分接著練習到7點半，一周五天。」在日本上班時間，電車又是人擠人，讓商瑠羽只能苦笑，「除了要早起，擠電車是最辛苦的一段，要站一個半小時。」

商瑠羽第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
商瑠羽第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
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身體上的疲累商瑠羽撐過了，心的問題沒有解決。「旅日」兩個字沉重的壓力，讓她有些疲憊，商瑠羽坦言，外界普遍看好旅日選手，但近幾年自己成績不佳，讓她一度陷入低潮，練習找不到樂趣。

「開心嗎？其實有很長一陣子覺得很辛苦，加上這幾年沒有成績，大家都覺得日本來的，怎麼摔成這樣？」談到外界龐大的眼光和壓力，商瑠羽有些紅了眼眶，「光州世大運之後壓力就一直在，只是可能我沒有發覺。台北世大運也是大家期望很高，我自己也不知道該怎麼調適。」

一直到先前烏茲別克比賽腳受傷，商瑠羽想既然受傷就開心地去摔，「放開去摔，反而感覺回來了，我才知道是心的問題。」接下來目標，當然想拼奧運，也會繼續努力爭取積分。

商瑠羽第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
商瑠羽第二次回比全運會。記者林宋以情/攝影
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