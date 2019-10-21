全運會／挑戰世界紀錄失敗 郭婞淳仍輕鬆摘金

2019-10-21 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



108年全運會舉重女子59公斤級，舉重好手郭婞淳在挺舉項目挑戰破世界紀錄141公斤，不幸挑戰失敗，挺舉以137公斤收場。記者季相儒／攝影 分享 facebook

奧運舉重名將郭婞淳今天在108年桃園全運會亮相，上月剛在世錦賽創下兩項世界紀錄的「舉重女神」，女子59公斤級毫無懸念摘金，寫下抓舉100公斤、挺舉137公斤和總和237公斤的大會新紀錄。

今年全運會舉重量級改制，代表台東縣的郭婞淳，上屆全運會摘下女子63公斤級金牌，今年在59公斤級出賽，成為12名參賽選手的當然焦點；穿著粉紅戰袍的她抓舉第一把90公斤、第二次試舉95公斤都成功舉起，第三次試舉從96公斤調整到100公斤時，還引起現場觀眾一陣驚呼，她也輕鬆完成第3次試舉，瞬間拉開和其他選手的差距。

郭婞淳在女子59公斤級亮相。記者季相儒／攝影 分享 facebook

郭婞淳挺舉開把133公斤，第二次試舉從134公斤調整137公斤也雙雙成功；第三次試舉，郭婞淳直接挑戰141公斤，她在全場凝神中沒能成功舉起，仍以總和237公斤摘下金牌。

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郭婞淳今年4月亞錦賽，創下抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤的3項新世界紀錄，上月底的芭達雅世錦賽，她挺舉再舉出世界新紀錄的140公斤，總和246公斤同樣改寫世界紀錄，並帶回2金1銀佳績。

郭婞淳在女子59公斤級輕鬆摘金。記者季相儒／攝影 分享 facebook

郭婞淳抓舉小試身手。記者季相儒／攝影 分享 facebook