安特衛普網賽／逆轉拍落瓦文卡 墨瑞淚迎睽違2年多金盃

2019-10-21 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



今年成功擺脫臀傷困擾，前英國球王墨瑞（Andy Murray）終於再嚐單打勝利滋味，今天凌晨在安特衛普男網賽決賽上演逆轉秀，與瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）大戰近兩個半小時，以3：6、6：4、6：4封王，收下暌違兩年多的金盃，賽後他難掩激動情緒落淚說：「這是我最大的勝利。」

32歲的墨瑞今年一月澳網結束後再度進行臀部髖關節手術，六月從雙打賽場復出，首戰就奪下冠軍，而他也努力訓練，在八月辛辛那提名人賽重返單打賽場，最佳成績只到八強。

結束亞洲賽事後墨瑞繼續轉往歐洲，在安特衛普網賽接連闖關，先在八強賽拍落羅馬尼亞黑馬柯皮爾（Marius Copil），接著逆轉擊敗21歲法國好手洪柏特（Ugo Humbert），暌違兩年多再闖最終戰。

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過去墨瑞與瓦文卡19度交手，墨瑞取得11勝8負的對戰優勢，這場決賽在台灣時間昨晚十時開戰，雙方大戰三盤才分出勝負。首盤瓦文卡在第二局就成功突圍，很快取得3：0的領先，也靠著此盤唯一的破發球局先下一城。

落後一盤的墨瑞次盤的發球局又先遭到破發，不過他展現韌性，在第六局成功回破，關鍵第十局再度破發，成功扳回一城。決勝盤第三局起雙方連續互破，各破了對手兩個發球局，盤末墨瑞再展現極大抗壓力，第九局先化解兩個破發危機，最後在第一個冠軍點就成功兌現，逆轉封王。

在歷經臀傷困擾、一度宣布恐要退休後，墨瑞繼2017年3月的杜拜網賽後再嚐單打勝利滋味，也讓他情緒激動、淚流滿面，他說：「這是我職業生涯中最大的勝利，這對我意義重大。這幾年真的非常困難，我根本沒想到我會在這個位置，我很高興，真的非常高興。

同樣也歷經過傷病挑戰的瓦文卡也展現風度向墨瑞祝賀：「看到你回到這個水平真的太棒了，我們都很開心，雖然很遺憾我今天輸了，但是很高興看到你回來。」