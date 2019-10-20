全運會游泳／蛙王升格人父 李炫諺抱女兒上頒獎台
2019-10-20 23:13
聯合報 記者曾思儒
／即時報導
尋求全運會男子200公尺蛙式連霸雖失利，新竹市泳將李炫諺今天仍如願抱著女兒「貝貝」上頒獎台，父女一起迎接銅牌，成為108年桃園全運會泳池畔溫馨畫面。
李炫諺上屆全運會包辦100公尺和200公尺蛙式金牌，今天連霸失利，以2分16秒22排在第3，他豁達說：「今年狀態，我都不是排在第一，就是去挑戰自己。」26歲的他透露，3年前參加完里約奧運，成績沒繼續突破，就萌生轉換跑道想法，今年2月和交往10年的女友愛情長跑成婚、迎接愛女，更堅定自己退役想法，預計全運會後就會將重心轉往課業，盡力完成博士班學業。
「之後就是學業為主，從全中運沒有拿牌到現在，游泳已經豐富我的人生。」李炫諺提到，他和妻子也是在泳池相識，今年全運會則是愛女第一次到場觀賽，格外具有意義，希望每場比賽都有機會帶著女兒上頒獎台，戴著200公尺蛙式銅牌的他笑說：「雖然她（女兒）喜歡的顏色應該是金色，但我也盡力了，明天100公尺蛙式再拚拚看連霸。」
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200公尺蛙式金牌由台中市蔡秉融以2分14秒96摘下，隊友陳志明則以2分15秒18奪銀。
蔡秉融上一次全運會鍍金已要回溯到102年台北全運會，相隔6年在同樣的台北市大詩欣館再嘗登頂滋味，他坦言有些意外，「也很久沒拿全運會金牌了，本來滿想拚成績，破全國，但前面開太快，後50公尺有點爆掉。」
高中一年級就在200公尺蛙式游破全國，蔡秉融近年雖沒特別亮眼成績，仍努力在泳池挑戰自己，就讀台體大碩士班一年級的他透露，選手生涯「最後一搏」可能就是明年東京奧運，希望順利拿到東奧資格，接續計畫轉往教職發展。
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