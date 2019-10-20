全運會游泳／「金」誇張 楊金桂42金到手

2019-10-20 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



上月底剛過32歲生日，高雄泳將楊金桂今天以選手身分再戰108年桃園全運會，最拿手的女子100公尺自由式雖沒能站上頒獎台，但所屬的高雄市在女子400公尺接力順利以3分52秒54摘金，個人生涯第42面金牌入袋。

12年前就曾在台南全運會囊括9面金牌，曾連續3屆叩關奧運的楊金桂，100年彰化全運會再度襲捲9金，到上屆全運為止已經累積41面金牌，目前女子100公尺自由式全國紀錄56秒38正是由她保持。

今天雖在100公尺決賽排在第5位，游出58秒34的楊金桂對錯失獎牌沒太多遺憾，她笑說：「本來想說104年全運會就要退休了，因為進到台體大帶隊，但想說能比就比吧！」

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重心轉往教職，楊金桂幾乎都是4月全大運後才開始自己訓練，今年5月才開始為桃園全運會準備，通過高雄市選拔後再度恢復選手身分，今天100公尺對手林姵彣就是她台體大的學生，她大笑說：「她們還說『妳是老師，要等我們一下！』」

今天成績雖無緣100公尺自由式頒獎台，楊金桂提到，自己成績從高雄選拔的58秒79，到今天預賽的58秒60，再到決賽的58秒34，成績有「一點一滴進步」，對於盡力的成果已經滿意，接續目標就是女子800公尺自由式接力也完成連霸。