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世界盃橄欖球／日本止步8強 無緣延續驚奇

2019-10-20 22:43中央社 東京20日綜合外電報導

世界盃橄欖球賽在日本舉行，曾奪兩屆世界盃冠軍的南非隊今天以26比3擊敗日本隊，挺...
世界盃橄欖球賽在日本舉行，曾奪兩屆世界盃冠軍的南非隊今天以26比3擊敗日本隊，挺進4強。 美聯社
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正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，日本隊今天晚間出戰強敵南非隊，打了半場好球，但南非下半場攻勢凌厲，靠波拉德多次罰踢中的穩住戰局，終場以26比3擊敗日本，挺進4強賽。

英格蘭、紐西蘭、威爾斯和南非先後出線晉級準決賽後，英格蘭和紐西蘭將先在26日捉對廝殺，威爾斯則和南非在27日對陣，晉級決賽的兩隊將在11月2日進行冠軍爭霸戰。

日本對南非之戰在東京都調布市的東京體育館舉行，開賽僅4分鐘，南非馬賓比（Makazole Mapimpi）就達陣，搶得5比0領先，令人擔心南非可能以摧枯拉朽之勢擊敗地主隊。

不過，日本隊鬥志高昂，不容對手趁勝追擊，積極展開反攻，第20分鐘時獲罰踢機會，田村優射進球門得到3分，追成3比5。兩隊以此比數僵持到上半場結束，雖然分數不高，但過程相當精彩，而且落後的日本表現不遜南非。

下半場一開始，南非就攻勢再起，波拉德（HandrePollard）在第44和49分鐘兩次罰踢中的，把比數拉開成為11比3，他雖在第58分鐘時又獲罰踢機會未進球，但第64分鐘時再罰踢進球，使比數成為14比3。

戴克拉克（Faf de Klerk）在第66分鐘錦上添花，達陣得5分，波拉德加踢再添2分，使南非以21比3遙遙領先；馬賓比第70分鐘也達陣，比數來到26比3。最後10分鐘日本未能演出奇蹟，南非贏得比賽。

這是日本與南非歷來僅僅第3次交鋒，以往兩隊戰績各一勝一負，不相上下。雖然上屆2015年世界盃在英國布萊頓（Brighton）舉行時，日本爆出「世紀最大冷門」，以34比32險勝南非隊，被譽為「布萊頓奇蹟」，但在本屆賽事前的比賽中，則以7比41輸球。

擁有主場優勢的日本隊在分組賽事取得4戰全勝佳績，今晚先發15人中有14人是預賽最後一戰對蘇格蘭隊那場比賽上場的選手。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby WorldCup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊；10月6日以38比19贏薩摩亞；10月13日再以28比21險勝蘇格蘭，在分組賽事取得4戰全勝佳績，創隊史首度晉級8強紀錄。

日本曾在世界盃橄欖球賽以17比145慘敗給紐西蘭，這次卻在不被看好的情況下，擊敗世界排名第2的愛爾蘭，及稍早打包回家的蘇格蘭，挺進8強賽，儘管最後敗給南非，未能晉級4強賽，但全場拼戰不懈，表現不俗，堪稱雖敗猶榮。

國民

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