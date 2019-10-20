田徑／最後一擲破大會 鄭兆村標槍3連霸

2019-10-20 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



鄭兆村以83公尺22破大會成績，為地主桃園市再下一金，完成標槍三連霸 歐新社 分享 facebook

「黃金右臂」鄭兆村20日在桃園全運會男子標槍決賽，最後第六擲「拉尾盤」，以83公尺22破大會成績，為地主桃園市再下一金，完成標槍三連霸，賽後笑說終於可以鬆口氣，短暫放假放鬆。

鄭兆村擁有91公尺36亞洲標槍紀錄，日前才自多哈世錦賽歸國，全運會「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰再度攜手出擊，吸引大批田徑迷。

鄭兆村前五擲都沒有擲出超過80公尺成績，最後一擲才拿出真本事，擲出83公尺22成績，打破黃士峰102年全運會創下的78公尺82，創下大會新猷，順利完成連霸任務，黃士峰則以75公尺13摘銀。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

身為地主的鄭兆村表示，家人難得到現場支持，很想在家人面前表現，但無奈本季自4月起已經連續拚戰多場大賽，體能和精神已到極限，心有餘而力不足，「滿腦子就是想放假，世錦賽也沒有好成績，所以有點想要休息了。」

鄭兆村笑說，因為世錦賽表現不理想，只有擲出77公尺99，有種前功盡棄的感覺，不過幸好全運會還是奪金，完成使命。接下來將短暫休假，待11月初展開冬訓，11月15日標槍培訓隊將前往天津，在當地新建的室內場館移訓三周。