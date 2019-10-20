全運會／400混奪金 王星皓美國拚達奧運標

2019-10-20 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



王星皓全運會400公尺混合式輕鬆摘金。記者季相儒／攝影 分享 facebook

男子200公尺混合式達到奧運A標，台中市泳將王星皓今天在108桃園全運會拚主項400公尺混合式再達另個奧運A標，但蛙式速度不如預期，最終只以4分17秒06的破大會紀錄摘金，達奧運標的計畫就等年底美國公開賽繼續追尋。

「狀況沒到很差，是後半段蛙式沒衝出來。」王星皓今天400混合式比完，壓軸的男子400公尺自由式接力就又下場，「全運會平均一天兩項，怕影響後面三天，不敢衝。」

他去年曾在香港游出4分15秒86成績，離奧運A標僅0.02秒差距，今天雖挑戰奧運A標失敗，但將大會紀錄一舉推進4秒多，領先奪銀的新北市卓承齊（4分25秒48）也超過8秒，金牌拿得毫無懸念。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

王星皓全運會400公尺混合式輕鬆摘金。記者季相儒／攝影 分享 facebook

王星皓的教練爸爸王耀偉指出，全運會強度夠，但項目太多，父子倆原本就設定把目標放在年底的美國公開賽，屆時王星皓只會比兩項混合式，王耀偉說：「目標還是400混，因為這是奧運最有機會進到前8的項目。」

王星皓和北市17歲小將王冠閎雙雙達到奧運A標，兩人全運結束後，27日將啟程日本，進行運科測試，王星皓11月底再飛往美國，為美國公開賽準備，腳步一刻不停歇，他笑說：「能達到（奧運A標）當然愈多愈好。」

王星皓全運會400公尺混合式輕鬆摘金。記者季相儒／攝影 分享 facebook

400公尺混合式金牌先到手，王星皓今年全運會目標除了拿手的200公尺混合式，22日同天舉行的200公尺自由式也躍躍欲試，「想和（安）廷耀拚一下！」