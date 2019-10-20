全運會／剪髮改運沒能跨進奧運 陳奎儒好扼腕

2019-10-20 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／桃園即時報導



力拚2020東京奧運門票，我國男子110公尺跨欄好手陳奎儒，完成多哈世錦賽歸國後，20日在桃園全運會頂著新造型亮相，預賽就全力衝，飆出破大會的13秒46成績，可惜最終仍無緣跨過東奧13秒32門檻，衝線後面露無奈。

「今年最後兩趟拚達標機會，沒跑進當然不滿意。」陳奎儒是我國110公尺跨欄紀錄保持人，本季成績穩定，維持在13秒3至5之間，五月國邀賽跑出破全國的13秒34，僅差0.02秒就能跨進東京奧運13秒32門檻，9月日本富士北麓田徑賽也跑出13秒36成績。

陳奎儒在全運會代表雲林縣出賽，預賽位在第四組、第五道次，跑出13秒46，打破自己上屆宜蘭全運會創下的13秒58大會紀錄，將大會紀錄挺進0.12秒，不過他衝線後撇見參考成績，忍不住嘆氣。

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「教練笑說『你跑太快不好，太慢也不好。』」多哈世錦賽，陳奎儒改善起跑問題，不過發現新問題，速度太快，欄間距離反而不好抓。

過去從未碰過，一度讓陳奎儒有些不知所措，以為自己狀況下滑，但教練表示狀況是好的，讓他稍微安心，「現在是速度有上來，但三步接欄架不夠流暢。」

為了加強欄架間的順暢度，教練王國慧縮短欄架間的距離，從9.14公尺縮小一至二個腳掌到8.5公尺，好讓陳奎儒適應速度感，不過仍需要時間調整，陳奎儒說，「明天最後一趟，就盡力拚拚看。」