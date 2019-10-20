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丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

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丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

2019-10-20 18:55聯合報 記者曾思儒／即時報導

戴資穎完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。 美聯社
戴資穎完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。 美聯社
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「世界球后」戴資穎丹麥公開賽衛冕最後一步，今晚女單決賽遭遇目前世界排名第4的日本好手奧原希望，小戴以21：17、21：14完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。

小戴昨天因大陸對手陳雨菲第2局腳踝扭傷退賽，兩局沒打完就取得決賽門票，相較之下奧原希望晉級辛苦許多，2017年打下世錦賽冠軍的日本好手，昨天4強賽和西班牙前球后馬琳大戰3局才逆轉出線；雙姝過去9度對決，小戴取得5勝4敗些微優勢，最近一次交手是今年4月的新加坡公開賽，由小戴直落2勝出。

今天第10度對陣，小戴一下場就取得3：0領先，最多10：5的優勢雖被奧原希望連拿5分追平，小戴仍靠對手出界，帶著領先進入技術暫停；恢復比賽後，奧原希望一度13：13追平，不過小戴先勾出網前對角致勝球，再靠奧原希望接連回球出界連拿4分拉開差距，最後2分也是奧原希望出界失誤送分，讓小戴21：17先下一城。

第二局小戴雖曾陷入2：5落後，但技術暫停時以11：9超前，恢復比賽後再連拿5分，領先優勢也一路維持，最終就以21：14迎接連霸。

小戴接續就要轉往法國巴黎，參加和丹麥同屬BWF超級750系列賽的法國公開賽；小戴去年打下亞軍，今年列女單頭號種子，法國首戰馬來西亞世界排名40的吳堇溦。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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