丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

2019-10-20 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



戴資穎完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。 美聯社 分享 facebook

「世界球后」戴資穎丹麥公開賽衛冕最後一步，今晚女單決賽遭遇目前世界排名第4的日本好手奧原希望，小戴以21：17、21：14完成連霸，除迎接本季第3冠，也保住世界第一頭銜。

小戴昨天因大陸對手陳雨菲第2局腳踝扭傷退賽，兩局沒打完就取得決賽門票，相較之下奧原希望晉級辛苦許多，2017年打下世錦賽冠軍的日本好手，昨天4強賽和西班牙前球后馬琳大戰3局才逆轉出線；雙姝過去9度對決，小戴取得5勝4敗些微優勢，最近一次交手是今年4月的新加坡公開賽，由小戴直落2勝出。

今天第10度對陣，小戴一下場就取得3：0領先，最多10：5的優勢雖被奧原希望連拿5分追平，小戴仍靠對手出界，帶著領先進入技術暫停；恢復比賽後，奧原希望一度13：13追平，不過小戴先勾出網前對角致勝球，再靠奧原希望接連回球出界連拿4分拉開差距，最後2分也是奧原希望出界失誤送分，讓小戴21：17先下一城。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

第二局小戴雖曾陷入2：5落後，但技術暫停時以11：9超前，恢復比賽後再連拿5分，領先優勢也一路維持，最終就以21：14迎接連霸。