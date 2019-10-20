全運會／楊勇緯忙趕場 柔道摘金 再飛阿布達比
2019-10-20 17:25
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
我國柔道好手楊勇緯，上個月在塔什干柔道大獎賽奪銅，20日在全運會披台中市戰袍，順利拿下金牌，明天又要馬不停蹄，出發準備24日至26日登場的阿布達比大獎賽。
楊勇緯奧運積分60公斤級排名第9，只要奧運積分截止前能夠穩住世界前18名，就能直接取得東京奧運門票。
為了拚奧運積分，楊勇緯今年賽程滿檔，8月在東京柔道世錦賽打下第七，創下我國男子世錦賽最佳成績，接連國際賽雖然賽程緊湊，但從比賽中獲得信心及備戰方向，「現在也是針對一些好手的技術，去備戰和做加強。」
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近年都在國際賽拚戰，並多次赴日移訓，楊勇緯坦言，回到國內比全運會，反而覺得有些許陌生，「其實感覺上反而有點不熟悉，不過就當作國際賽在摔。
楊勇緯在金牌戰擊敗陳彥綸，拿下首面全運會金牌，他表示，經過國際賽歷練，現在面對比賽想法更不同，「不是只有成績好才是突破，而是能從細節中找出方向，才是突破點。」
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