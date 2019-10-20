網球／15歲高芙驚奇寫不完 盧森堡奪女雙金盃

2019-10-20 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



美國15歲女將高芙(圖)驚奇寫不完，和17歲的同胞麥克娜莉又打下盧森堡女網賽雙打金盃。 歐新社 分享 facebook

美國15歲女將高芙（Cori Gauff）今年驚奇寫不完，溫布頓闖進第4輪、上周在林茲打下生涯第一座WTA金盃，今天凌晨她和17歲的同胞麥克娜莉（Catherine Mcnally）又打下盧森堡女網賽雙打金盃，攜手迎接合作第2冠。

兩個月前，這組有「McCoco」外號的青少女組才在華盛頓女網持外卡打下雙打金盃，盧森堡不過是合作的第4站，兩人就一路挺進最終戰，今天凌晨只花54分鐘就以兩個6：2拍下列第2種子的美國克里斯蒂安（Kaitlyn Christian）／智利瓜拉琪（Alexa Guarachi），為灰姑娘故事再添一筆。

「我想謝謝Coco和我搭檔，」麥克娜莉感謝外號「Coco」的好夥伴高芙，「她是不可思議的女孩，也是不可思議的選手，我希望這只是無數WTA冠軍的其中兩座。」

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「McCoco」本周共擊退3組種子選手，高芙透露箇中秘訣，「我們兩人的教練都告訴我們類似的事情，要積極，隨著時間流逝，我們進攻會更穩定，而且我們場外相處也很融洽，目前為止我們作為一個團隊合作無間。」

麥克娜莉補充說，兩人對彼此打法都很了解，「在球場上，我們融合得非常好，高芙有很好的發球、底線能力非常好，我則是享受網前，我們對比賽也有共識，保持積極進攻並期待持續前進。」