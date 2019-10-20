全運會／空手道文姿云遭逆轉 4連霸夢碎
2019-10-20 16:40
聯合報 記者林宋以情
／桃園即時報導
尋求全運會空手道四連霸，代表台北市的空手道「小清新」文姿云，20日女子對打第二量級金牌戰，最後10秒遭逆轉，1：3不敵南投縣許瑋寧，無緣蟬聯后冠。
去年雅加達亞運奪金完成二連霸，文姿云今日將代表台北市出征，金牌戰對上南投縣許瑋寧，原先1：0領先的文姿云，在最後讀秒階段遭對手近身上端攻擊超前，最後4秒無緣逆轉。
將近一年沒在台灣出賽，文姿云坦言今天狀況不太好，在國內比在國外還緊張，「一開始要打蠻緊張，很久沒在國內打，大家都在看，有點焦慮，第二場稍微放鬆，但主要還是不夠專心在場上。」
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文姿云表示，先前在俄羅斯站也有過準決賽，從原先領先1.2分，最後被逆轉，重點還是要找出自己問題在哪。
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