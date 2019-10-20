全運會／谷筱霜絕技勾踢 空手道逆轉二連霸
2019-10-20 15:57
聯合報 記者林宋以情
／桃園即時報導
雅加達亞運金牌，我國空手道第一量級女將谷筱霜，20日代表南投縣出賽，在第一量級金牌戰，讀秒階段以得意技勾踢，4：2逆轉勝，全運會締造二連霸。
谷筱霜是南投縣信義鄉布農族好手，雅加達亞運拿下50公斤級金牌，她今日金牌戰迎戰桃園市鍾雅淇，谷筱霜開賽陷入落後，但她最後讀秒階段，以得意技勾踢，一舉進帳3分，在學校學弟妹力挺以及大批親友團助陣下，4：2不負眾望摘金。
在教練黃泰吉眼中，谷筱霜擁有面對落後穩紮穩打的特質，也代表她的抗壓性高，除了全運會後來居上，國際賽也有多場都是最後讀秒逆轉勝，谷筱霜說，隨著國際賽經驗多了，自己更懂得何時放手一搏，「就不想輸，所以更積極的進攻，想贏下比賽。」
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勾踢是谷筱霜的拿手技，她國中開始練跆拳道，高中才改練空手道，儘管身高比一般選手來的嬌小，出腳多了隱蔽性，反倒成為她的另類優勢，「因為我個子小，對手反而看不到我出腳。」
奧運將50公斤與55公斤合併在同一量級，一個量級只能派出一員出賽，谷筱霜等於得和文姿云拚一席，目前奧運資格排名18的谷筱霜，還沒放棄，「還是會繼續拚積分，加強自己的體能和反應部分。」
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