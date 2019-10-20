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西甲／巴塞隆納強勢取勝 擠下皇馬登頂

2019-10-20 15:15台灣醒報 台北報導

梅西(左)助巴塞隆納順利拿下勝利，攻頂西甲寶座。 美聯社
梅西(左)助巴塞隆納順利拿下勝利，攻頂西甲寶座。 美聯社
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巴塞隆納以1分積分超前皇馬，登上西甲龍頭。巴塞隆納靠著陣中3大球星成功連線，上半場由世界盃冠軍成員格里茲曼率先破門得分，下半場蘇亞雷斯及阿根廷球王梅西的多次配合，助巴塞隆納添得2分保險，終場以3：0大勝埃瓦爾。而皇馬以0：1輸給弱旅，讓出第1名寶座。

巴塞隆納登頂

根據《BBC》報導，巴塞隆納終登西甲寶座，19日對上埃瓦爾之戰，巴塞隆納靠著梅西、蘇亞雷斯及格里茲曼的MSG成功連線以3：0大勝。而皇家馬德里近況不佳，也讓巴塞隆納成功超車，目前以1分積分領先。

世界盃冠軍成員格里茲曼率先開砲，於開賽13分鐘成功晃過埃瓦爾門將迪米特羅維奇，以一記擊中門柱反彈球攻入第1分。下半場梅西及蘇亞雷斯屢屢精彩的配合則持續向埃瓦爾施壓，梅西先於58分鐘接獲蘇亞雷斯球門附近的短傳，將球輕鬆點入球門，66分鐘時再由梅西回傳蘇亞雷斯攻入第3分。

巴塞隆納陣中則傳出壞消息，來自西班牙的27歲後衛羅貝托受韌帶傷勢所苦，於上半場結束後就未再登場。

球隊化學反應好

阿根廷獅王梅西對上埃瓦爾可說是得心應手，近期與之對戰的10場比賽中，梅西已攻入16球，本場比賽上半場便有2次成功射正的機會，下半場攻入1球後的小組配合，梅西選擇將球傳給蘇亞雷斯後攻入球隊第3分，其未追求個人成績的無私表現，也被視為球隊的良好化學反應。

據《富比士》報導，巴塞隆納取勝後，西甲龍頭之爭的壓力即落在皇馬身上，皇馬對上馬約卡一役陣中多名大將缺陣，包括陷入轉隊風暴的貝爾、因傷缺陣的莫德里奇及即將迎接第4名孩子出生的阿札爾亦無法出賽。19日對上弱旅皇家馬約卡以0：1落敗，也將第1名寶座拱手讓給巴塞隆納。

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