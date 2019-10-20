世界盃橄欖球／8強戰南非 日本能否再創奇蹟受矚目

2019-10-20 15:05 中央社 東京20日綜合外電報導



日本隊曾在2015年世界盃賽事爆冷擊敗南非隊，上演「布萊頓奇蹟」，晚間8強戰能否以主場優勢再創奇蹟備受矚目。 美聯社 分享 facebook

正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，今天晚間將由日本隊出戰南非隊。日本隊曾在2015年世界盃賽事爆冷擊敗南非隊，上演「布萊頓奇蹟」，晚間能否以主場優勢再創奇蹟備受矚目。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby WorldCup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊；10月6日以38比19贏薩摩亞；10月13日再以28比21險勝蘇格蘭，在分組賽事取得4戰全勝佳績，創隊史首度晉級8強紀錄。

日本隊隊長李契（Michael Leitch）在晉級8強後警告8強賽對手南非隊說：「人是可能被雷劈中兩次的。」

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日本放送協會（NHK）報導，日本隊對戰南非隊的通算成績是一勝一敗，雖然上屆2015年在英國布萊頓（Brighton）世界盃賽事中爆出「世紀最大冷門」擊敗南非隊，被譽為「布萊頓奇蹟」，但在本屆賽事前的比賽中，以7比41輸球。

隊史首度闖入世界盃橄欖球賽8強的日本隊，今天晚間將出戰南非隊，力拚首度進軍4強。擁有主場優勢的日本隊在分組賽事取得4戰全勝佳績，今晚先發15人中有14人是上一場出戰蘇格蘭隊的選手。

這場賽事將於日本時間晚間7時15分，在東京都調布市的東京體育館舉行。

南非隊的特色是擁有世界一流的體能與速度，並曾奪得兩次世界盃冠軍，絕非省油的燈。

日本隊必須留意南非隊擅長的爭球與控球，及早從策應展開攻擊；日本隊能不能發揮本屆賽事對戰強隊贏球的能力，將成這場比賽勝負關鍵。