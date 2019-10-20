親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

百歲人瑞有什麼長壽飲食秘訣？答案可能讓人大失所望

亞錦賽／兩度勝南韓獲季軍 大陸前進奧運資格賽

運動筆記關於跑步，我想說的是【跑步，讓我遇見更棒的自己】你的BMI做好迎接年底春節大餐節慶的準備了嗎?
健行筆記
NBA今日最佳好球- Zach Norvell Jr. (10月19日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月19日)

世界盃橄欖球／8強戰南非 日本能否再創奇蹟受矚目

2019-10-20 15:05中央社 東京20日綜合外電報導

日本隊曾在2015年世界盃賽事爆冷擊敗南非隊，上演「布萊頓奇蹟」，晚間8強戰能否...
日本隊曾在2015年世界盃賽事爆冷擊敗南非隊，上演「布萊頓奇蹟」，晚間8強戰能否以主場優勢再創奇蹟備受矚目。 美聯社
分享

正在日本舉行的世界盃橄欖球賽，今天晚間將由日本隊出戰南非隊。日本隊曾在2015年世界盃賽事爆冷擊敗南非隊，上演「布萊頓奇蹟」，晚間能否以主場優勢再創奇蹟備受矚目。

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby WorldCup）9月20日在日本開幕，日本隊旗開得勝，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日又大爆冷門，以19比12擊退世界排名第2的勁敵愛爾蘭隊；10月6日以38比19贏薩摩亞；10月13日再以28比21險勝蘇格蘭，在分組賽事取得4戰全勝佳績，創隊史首度晉級8強紀錄。

日本隊隊長李契（Michael Leitch）在晉級8強後警告8強賽對手南非隊說：「人是可能被雷劈中兩次的。」

日本放送協會（NHK）報導，日本隊對戰南非隊的通算成績是一勝一敗，雖然上屆2015年在英國布萊頓（Brighton）世界盃賽事中爆出「世紀最大冷門」擊敗南非隊，被譽為「布萊頓奇蹟」，但在本屆賽事前的比賽中，以7比41輸球。

隊史首度闖入世界盃橄欖球賽8強的日本隊，今天晚間將出戰南非隊，力拚首度進軍4強。擁有主場優勢的日本隊在分組賽事取得4戰全勝佳績，今晚先發15人中有14人是上一場出戰蘇格蘭隊的選手。

這場賽事將於日本時間晚間7時15分，在東京都調布市的東京體育館舉行。

南非隊的特色是擁有世界一流的體能與速度，並曾奪得兩次世界盃冠軍，絕非省油的燈。

日本隊必須留意南非隊擅長的爭球與控球，及早從策應展開攻擊；日本隊能不能發揮本屆賽事對戰強隊贏球的能力，將成這場比賽勝負關鍵。

羅斯
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

全運會／谷筱霜絕技勾踢 空手道逆轉二連霸

2019-10-20 15:57

全運會／17歲江佳柔 女子20公里競走破全國摘金

2019-10-20 12:30

全運會／竹市李宥彤 1500公尺自由式奪金

2019-10-20 14:31

丹麥羽賽／戴資穎祝福退賽對手 決賽戰奧原希望

2019-10-20 07:30

西甲／巴塞隆納強勢取勝 擠下皇馬登頂

2019-10-20 15:15

丹麥羽賽／戰小戴大扭退賽 陳雨菲回報傷勢

2019-10-20 10:28

安特衛普網賽／墨瑞戰瓦文卡 拚復出後單打首冠

2019-10-20 08:49

網球／納達爾傳喜訊 與愛情長跑14年女友結連理

2019-10-20 02:55

丹麥羽賽／戴資穎晉決賽 拚連霸保后座

2019-10-19 23:33

全運會／李學林 隔7年披新北戰袍再戰

2019-10-19 23:30

全運會／「新蝶王」王冠閎 100公尺創紀錄

2019-10-19 23:29

全運會／光劍弧空 鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 23:25

全運會／本屆首破全國 王冠閎游泳100公尺蝶式寫新猷

2019-10-19 21:33

圖／全運會開幕 鄭兆村擲標槍點聖火

2019-10-19 21:09

全運會／開幕式 蔡英文勉選手燃燒熱血、全力以赴

2019-10-19 20:49

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20

全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 18:07

全運會／地主林仙芳為WCBA暖身 新球季加盟湖北武漢

2019-10-19 17:29

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

排球／企業聯賽4洋將參戰 威脅台電女排霸業

2019-10-19 01:24

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

2019-10-19 21:44

MLB／亞土維再見兩分砲 太空人進軍世界大賽

2019-10-20 12:24

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20

亞錦賽／林子偉轟2分砲 安打大爆發中華勝大陸

2019-10-19 21:47

2019亞錦賽成棒 決賽賽程與最新比分

2019-10-20 15:17

亞錦賽／日本拔韓全勝晉冠軍戰 待兩岸對決結果

2019-10-19 16:32

NBA／新賽季重磅交易？ 專家評葛里芬轉隊機會高

2019-10-20 11:25

亞錦賽／11年前闖奧運 中華隊走同樣的路

2019-10-20 00:19

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 太空人晉世界大賽

2019-10-20 12:17

MLB／國民教頭不會出奇兵 前四戰先發就這四人

2019-10-20 10:13

NBA／不看好勇士 麥克海爾：勇湖戰績會互換

2019-10-20 11:12

網球／納達爾傳喜訊 與愛情長跑14年女友結連理

2019-10-20 02:55

MLB／投完最後一局又先發 皮卡克史上第四人

2019-10-20 08:21

亞錦賽／奪冠差一步 中華先拿奧運資格賽門票

2019-10-19 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top