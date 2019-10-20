全運會／17歲江佳柔 女子20公里競走破全國摘金

2019-10-20 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



新竹縣17歲小將江佳柔（左）在女子20公里競走打破全國紀錄摘金。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook

108年全國運動會田徑場上也傳來破聲，來自新竹縣的17歲小將江佳柔在女子20公里競走決賽，以1小時39分32秒完賽奪金，打破張珈鳳在2016年所保有的1小時40分17秒的全國紀錄。

今年全運會昨晚在桃園巨蛋舉行開幕式，首日在泳池畔就傳來捷報，已取得東京奧運門票的17歲「新碟王」王冠閎，游泳100公尺蝶式決賽以52秒68締造新猷。

今天田徑場上也有佳績傳來，代表新竹縣出賽的江佳柔以1小時39分32秒完賽，成為台灣首位在20公里競走突破100分鐘大關的女將；而這場比賽也寫下不少紀錄，前六名好手都締造個人最佳成績，並進入歷年十傑。

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替高雄市摘下銀牌的林雯姿以1小時42分01秒通過終點，成為歷年第三傑，獲銅的新竹市吳宇欣1小時46分46排名第四傑，第四至第六名的台北市林函蓁、新竹市陳美樺、苗栗縣黃姵誼也分別擠身第七至第九傑。

男子組部分則由兄弟檔張洧綝、張洧睿同場競技，最終兩人成功替新竹縣完成「金包銀」，張洧綝以1小時31分15秒摘金，今年三月才打破哥哥張洧綝保有的全國紀錄的張洧睿以1小時33分17秒獲銀。