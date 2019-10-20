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丹麥羽賽／戰小戴大扭退賽 陳雨菲回報傷勢

2019-10-20 10:28聯合報 記者毛琬婷／即時報導

扭傷退賽的陳雨菲透過個人微博表示自己傷勢並不嚴重，向外界報平安。 美聯社
扭傷退賽的陳雨菲透過個人微博表示自己傷勢並不嚴重，向外界報平安。 美聯社
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中國大陸女將陳雨菲昨天在丹麥羽球公開賽出戰女單四強賽，與「世界球后」戴資穎的對決中不慎扭傷右腳踝，忍痛宣布退賽，而她扭傷時的畫面一出也讓人不免擔心傷勢狀況，昨天賽後她透過個人微博表示自己傷勢並不嚴重，向外界報平安。

昨天四強賽第二局，陳雨菲以11：12落後時不慎扭傷右腳，透過影片回放可看到她的右腳踝向前扭轉，隨後她接受醫療暫停，短暫治療後又回到場上，不過就在打了一球出界後，仍宣布退賽，最終讓戴資穎以21：14、14：11收下決賽門票。

賽後戴資穎也在臉書粉絲團發文，希望陳雨菲的傷勢並不嚴重，陳雨菲則是在個人微博上貼出一張雙腳的照片，向外界報告自己的傷勢狀況，她表示右腳傷勢不是特別嚴重，但還需一些時間去治療和恢復，「大家不用太過擔心啦！」

陳雨菲説：「會盡快重新站在賽場上，謝謝大家的關心，我沒事，一以貫之的努力，不得懈怠的人生。就算失敗再多次，我也不會放棄努力，會一直嘗試直到成功。」

戴資穎羽球
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