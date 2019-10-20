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網球／尋求兩年多單打首冠 墨瑞今晚戰瓦文卡

2019-10-20 08:49聯合報 記者毛琬婷／即時報導

前役打下羅馬尼亞黑馬柯皮爾（Marius Copil），收下兩年來首張四強門票，昨晚英國前球王墨瑞（Andy Murray）又在安特衛普男網賽上演逆轉秀，以3：6、7：5、6：2擊敗21歲法國好手洪柏特（Ugo Humbert），台灣時間今晚十時將與瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）爭冠。

今年初接受臀部髖關節手術後，墨瑞成功擺脫傷病，先在6月復出首戰的雙打賽就成功奪冠，之後在辛辛那提名人賽回歸單打賽場，不過接連幾站最佳成績只到八強。

八強賽墨瑞與從會外賽打進來的柯皮爾大戰超過兩個半小時，墨瑞才辛苦以6：3、6：7（7：9）、6：4勝出，這也是墨瑞繼2017年法網後首度重返單打四強。

昨天的四強賽，墨瑞面對比自己小11歲的對手，在首盤先讓出的情況下展開反攻，次盤雙方先在4、5局互破發球局，盤末墨瑞再度搶下關鍵破發機會，將盤數成功扳平。

挾著這股氣勢，決勝局墨瑞先是化解三個破發危機，第二局再連下四分成功突破，很快取得3：0的領先優勢，關鍵第八局墨瑞攻勢再起，此盤二度破發也收下爭冠門票。

今晚墨瑞將尋求自2017年杜拜網賽後首冠，過去與瓦文卡19度交手，墨瑞取得11勝8負的對戰優勢。經歷二度動刀在今年6月復出，只花了四個月就再度收下暌違兩年的決賽門票，也讓墨瑞直呼驚喜。

「回到這裡路途遙遠，自從我再次開始比賽以來，我沒想到會這麼快出現，這讓我感到非常驚喜，很高興能進入決賽。」墨瑞也談到2017年與瓦文卡在法網四強賽的五盤大戰，「過去幾年他也遭遇傷病困擾，但重回顛峰這方面他做得很棒，2017年當時我的臀傷問題才剛開始，因此能在決賽中與他交手很酷。」

墨瑞法網Stan Wawrinka
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