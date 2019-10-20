丹麥羽賽／球后保衛戰 戴資穎今晚六點戰奧原希望

2019-10-20 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣羽球「世界球后」戴資穎昨天在丹麥公開賽出戰女單四強賽，21：14、14：11領先時，因中國大陸女將陳雨菲右腳扭傷退賽，戴資穎連兩年叩關決賽，將於台灣時間今天晚間六時在最終戰迎戰日本奧原希望，除了尋求衛冕外還要力保后座。

戴資穎昨天面對本季奪下四冠的陳雨菲，首局開賽迅速進入狀況，利用速度讓對手疲於奔命，先下一城。次局雖讓陳雨菲打出4：1的開局，不過小戴隨即回穩，雙方展開拉鋸，陳雨菲在11：12落後時扭傷右腳，隨即尋求醫療暫停，回到場上打一球出界後仍選擇退賽。

在對手退賽後，戴資穎連兩年闖進丹麥公開賽最終戰，也是本季的第四張決賽門票，將尋求本季第三冠。賽後小戴也在臉書粉絲團發文，「希望陳雨菲的腳不是太嚴重，早日康復。」

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今天戴資穎將在最終戰碰上世界排名第四的奧原希望，小戴必須取勝才能保住球后寶座，繼續以9萬3045分穩住球后位置；過去雙姝九度交手，小戴取得五勝四負的對戰優勢。

而奧援希望則是在四強賽以18：21、21：12、21：16逆轉勝前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），搶下決賽門票，生涯首度闖進丹麥公開賽最終戰。