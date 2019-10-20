親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑
運動筆記高山越野跑，你必須得懂的6件事【教練！我想跑步！】心智訓練
健行筆記秋日。漫步在雲端 馬祖☼東引。東莒。北竿。大坵。南竿 跳島雲台山小百岳
NBA今日十大好球 (10月19日)賽事懶人包 (10月19日)

網球／西班牙蠻牛納達爾 與愛情長跑14年女友結連理

2019-10-20 02:55中央社 馬德里19日綜合外電報導

西班牙網球名將納達爾的婚禮在故鄉馬約卡島（Mallorca）一座城堡舉行。 歐新...
西班牙網球名將納達爾的婚禮在故鄉馬約卡島（Mallorca）一座城堡舉行。 歐新社
分享

西班牙網球名將納達爾Rafael Nadal）今天在故鄉馬約卡島（Mallorca）一座城堡，與愛情長跑14年的女友希絲卡．佩雷約（Xisca Perello）結為連理。

法新社報導，曾奪得19座大滿貫賽冠軍的納達爾在福塔萊薩（La Fortaleza）與31歲的希絲卡完婚。據報導，有350位賓客獲邀參加私下舉行的儀式。

於1975至2014年擔任西班牙國王的璜．卡羅斯一世（Juan Carlos I）據信也是出席賓客之一，據稱米其林3星名廚達柯斯塔（Quique Dacosta）擔任婚宴主廚。

33歲的納達爾是透過妹妹認識希絲卡，他的妹妹與希絲卡是孩提時代好友。

納達爾Rafael Nadal羅斯
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

丹麥羽賽／戴資穎今拚連霸 保后座

2019-10-19 23:33

全運會／「新碟王」王冠閎 100公尺蝶泳創紀錄

2019-10-19 23:29

全運會／光劍弧空 鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 23:25

全運會／李學林 隔7年披新北戰袍再戰

2019-10-19 23:30

全運會／本屆首破全國 王冠閎游泳100公尺蝶式寫新猷

2019-10-19 21:33

圖／全運會開幕 鄭兆村擲標槍點聖火

2019-10-19 21:09

全運會／開幕式 蔡英文勉選手燃燒熱血、全力以赴

2019-10-19 20:49

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20

全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 18:07

全運會／地主林仙芳為WCBA暖身 新球季加盟湖北武漢

2019-10-19 17:29

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

排球／企業聯賽4洋將參戰 威脅台電女排霸業

2019-10-19 01:24

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

各國舞者同場尬舞 荷蘭好手靠「古巴蛇」奪冠

2019-10-18 12:43

丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56

新北體育選手有福 訓練補助金延長變2年、額度翻倍

2019-10-18 10:40

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

亞錦賽／中華隊10:2擊敗大陸 決賽與日本爭冠

2019-10-19 21:44

MLB／生涯以肩傷告別 沙胖：我已投到不能投了

2019-10-19 07:18

MLB／洋基兩轟勝太空人續命 韋蘭德9K仍吞敗

2019-10-19 10:18

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20

亞錦賽／林子偉轟2分砲 安打大爆發中華勝大陸

2019-10-19 21:47

NBA／湖人詹皇、AD休兵 柯瑞砍32分領軍大勝

2019-10-19 14:35

中職／桃猿26日告別戰 La New對上Lamigo

2019-10-19 12:55

NBA／威廉森膝傷恐成隱憂？ 皮爾斯：他必須減重

2019-10-19 17:09

亞錦賽／日本拔韓全勝晉冠軍戰 待兩岸對決結果

2019-10-19 16:32

NBA／裁掉麥克金尼留克里斯 柯爾：艱難的決定

2019-10-19 10:30

MLB／112球燃燒六局 派克斯頓：我沒事

2019-10-19 11:14

ABL／再度與林志傑攜手 曾文鼎正式加盟富邦

2019-10-19 11:23

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

NBA／狀元郎傷勢樂觀？鵜鶘主帥笑答：當然！他又沒死

2019-10-19 09:59

NBA／哈登狂轟44分 火箭客場撲滅熱火

2019-10-19 11:30

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 國民晉世界大賽

2019-10-19 11:15

NBA／難忘上季東決失利 字母哥：以為贏定了

2019-10-19 13:43

MLB／提前回歸打線 史丹頓：這是必勝比賽

2019-10-19 08:22

NBA／砸700萬美元整建診所 喬丹：只是個開始

2019-10-19 09:33

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

MLB／看國民進世界大賽 哈波：不忌妒只有祝福

2019-10-19 08:03

NBA／新球季化身助教 沃爾：看以後是否適合執教

2019-10-19 08:54

NBA／厄文歸隊無用 籃網不敵暴龍吞熱身賽首敗

2019-10-19 11:09

MLB／洋基球迷又失控 嘲笑葛蘭基社交焦慮

2019-10-19 08:53

NBA／協助槍擊案受害者 歐尼爾伸出援手

2019-10-19 17:07

NBA／鎖定未來核心 爵士執行米契爾合約選項

2019-10-19 17:05

NBA／林書豪轉戰CBA讚「非常好玩」 更愛上北京烤鴨

2019-10-19 15:12

MLB／美聯冠軍G6先發不公布 兩隊準備牛棚對決

2019-10-19 16:05

NBA／76人目標搶60勝 安比德：不惜代價奪取東區第一

2019-10-19 12:23

MLB／就是不怕暗號被偷 太空人捕手塗指甲油

2019-10-19 15:52

亞錦賽／關鍵一擊扭轉氣勢 姜建銘：大家很歡樂

2019-10-19 23:09

MLB／告白沙胖 吉拉迪：很榮幸當你的教頭9年

2019-10-19 08:50

亞錦賽／有望再戰日本爭冠 鄧愷威：有信心更好

2019-10-19 19:19

圖／亞錦賽中華隊對大陸隊

2019-10-19 20:20

亞錦賽／中華10比2擊敗中國 冠軍賽對決日本

2019-10-19 22:47

全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 18:07

MLB／對手難產中 國民先現身冰球場作客

2019-10-19 10:28

NBA／要搶羅素代言 大陸品牌仍無法割捨NBA

2019-10-19 17:00

全運會／本屆首破全國 王冠閎游泳100公尺蝶式寫新猷

2019-10-19 21:33

網球／西班牙蠻牛納達爾 與愛情長跑14年女友結連理

2019-10-20 02:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top