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全運會／本屆首破全國 王冠閎游泳100公尺蝶式寫新猷

2019-10-19 21:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

王冠閎。 報系資料照
王冠閎。 報系資料照
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桃園全運會，游泳池畔賽程第一天就傳出破全國捷報。我國17歲「新碟王」王冠閎，今日桃園全運會100公尺蝶式決賽，以52秒68打破自己8月寫下的52秒83紀錄，三個月內三度破全國。

王冠閎8月才在FINA布達佩斯游泳世青賽，兩度改寫100公尺蝶式全國紀錄，且在200公尺蝶式決賽，以1分56秒48破全國達標奧運A標，成為我國第二位取得東京奧運參賽門票泳將。

今日王冠閎代表臺北市出賽，100公尺蝶式預賽先以52秒95改寫大會紀錄，隨後決賽再破自己成績，以52秒68締造新猷，將自己8月21日寫下的52秒83全國紀錄再推進，同時也是本屆全運會首項破全國紀錄。

鐵人三項部分，今日男、女子個人賽金牌得主也出爐，台北市張團畯奪冠，台北市張嘉家封后。今日搶下男子組個人賽金牌完成全運鐵人三項個人賽三連霸的選手張團畯，也在衝過終點線後，向女友浪漫求婚，為今日比賽寫下幸福註腳。

全運會鐵人三項
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