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圖／全運會開幕 鄭兆村擲標槍點聖火

2019-10-19 21:09攝影中心 記者余承翰／桃園即時報導

108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，這也是桃園睽違20年主辦全運會，蔡英文總統親自到場致詞，多項精彩表演結合運動元素，也讓現場參與的民眾嗨翻天，並由台灣「黃金右臂」鄭兆村以擲標槍方式引燃全運會聖火，為賽事揭開序幕。

108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，行政院長蘇貞昌揮手致意。記者余承翰／攝...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，行政院長蘇貞昌揮手致意。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，蔡英文總統到場致詞，宣布賽事正式揭開序...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，蔡英文總統到場致詞，宣布賽事正式揭開序幕。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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楊俊瀚108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，江勝山（左）選手代表運動員宣誓。...
楊俊瀚108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，江勝山（左）選手代表運動員宣誓。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩表演讓現場學生興奮歡呼。記者余承翰...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩表演讓現場學生興奮歡呼。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，由台灣「黃金右臂」鄭兆村以擲標槍方式引...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，由台灣「黃金右臂」鄭兆村以擲標槍方式引燃全運會聖火，為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，「台灣最速男」楊俊瀚（前）擔任花蓮縣代...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，「台灣最速男」楊俊瀚（前）擔任花蓮縣代表隊掌旗手。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，主辦城市桃園市市長鄭文燦（前）率隊進場...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，主辦城市桃園市市長鄭文燦（前）率隊進場。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕表演結合多項運動元素，表演者在空中...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕表演結合多項運動元素，表演者在空中舞動彷彿置身游泳池。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕表演結合多項運動元素，表演者在空中...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕表演結合多項運動元素，表演者在空中舞動彷彿置身游泳池。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕儀式上邀請我國11位運動明星一同上...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，開幕儀式上邀請我國11位運動明星一同上台接受歡呼。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，由台灣「黃金右臂」鄭兆村以擲標槍方式引...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，由台灣「黃金右臂」鄭兆村以擲標槍方式引燃全運會聖火，為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，跆拳道前國手蘇麗文（左）與曾櫟騁（右）...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，跆拳道前國手蘇麗文（左）與曾櫟騁（右）一同參與開幕表演。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，高雄市進場時帶著一隻魚的玩偶。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，高雄市進場時帶著一隻魚的玩偶。記者余承翰／攝影
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108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承...
108年全國運動會在桃園巨蛋舉行開幕典禮，精彩的開幕表演令觀眾目不轉睛。記者余承翰／攝影
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