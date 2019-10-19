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全運會／開幕式 蔡英文勉選手燃燒熱血、全力以赴

2019-10-19 20:49聯合報 記者張裕珍／即時報導

全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，蔡英文總統出席。記者張裕珍／攝影
全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，蔡英文總統出席。記者張裕珍／攝影
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全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，1萬1500名名選手及隊職員、2100名裁判齊聚桃園巨蛋，表演節目連發，最後由黃金右臂鄭兆村擲出「光劍標槍」點燃聖火；蔡英文總統也親臨現場，肯定桃園用心承辦全運會，並說3年來政府力挺運動、支持運動員，今年體育運動經費預算編列成長至132億元，期許選手燃燒熱血、全力以赴，再創佳績！

桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌分別以全運會籌備會主席、大會主席出席，教育部長潘文忠、中華奧委會主席林鴻道以及金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應、花蓮縣長徐榛蔚等人以代表團主席身份出席開幕，蘇致詞時說，政府會盡全力鼓勵國人多運動，希望在各地、各項目培養好選手，希望所有的選手不斷的超越自己，創造好成績、為國爭光，讓台灣發光。

蔡英文致詞表示，桃園市政府用心承辦全運會，比賽場地設施優質、行銷強大，所有賽事都免費、免門票入場，她要邀請全國各地的民眾一起到桃園，為選手們加油打氣。「不管你是哪裡人，在這裡，我們都是自己人」，大家一起來挺運動。

蔡英文也說，這3年多來政府推動修法，讓體育運動制度更加健全，今年開始，個人捐款贊助運動員可以抵稅，另也增加體育運動經費預算的編列，從2013年71億元，逐年成長到今年的132億元，要讓運動產業蓬勃發展。

108年全運會被視為2020東京奧運前哨戰，蔡也說，明年東京奧運，台灣已經取得田徑、游泳、體操、射箭以及射擊等5個運動種類、共17席參賽資格，不論是今天的全運會、或者是未來的各項體育競賽，選手們燃燒熱血、全力以赴，要幫助他們發光發熱。

全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，蔡英文總統出席。記者張裕珍／攝影
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全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，黃金右臂鄭兆村擲出「光劍標槍」點燃聖...
全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，黃金右臂鄭兆村擲出「光劍標槍」點燃聖火。記者張裕珍／攝影
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全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，開幕表演相當精彩。記者張裕珍／攝影
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全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，桃園市長鄭文燦率領籌備會團隊出席。記...
全國運動會睽違20年回到桃園舉辦，今晚開幕，桃園市長鄭文燦率領籌備會團隊出席。記者張裕珍／攝影
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