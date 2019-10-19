丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽
2019-10-19 19:20
聯合報 記者林宋以情
／即時報導
尋求丹麥羽賽衛冕的「世界球后」戴資穎，19日迎戰大陸名將陳雨菲。陳雨菲次局11：13右腳大扭，最終決定退賽，戴資穎以21：14、14：11晉級決賽，將碰上日本名將奧原希望。
戴資穎9月底中國大陸羽賽重返世界第一，不過南韓羽賽無緣晉級決賽，沒能再添積分，丹麥羽賽成為捍衛球后寶座關鍵。她八強擊敗世界第26名日本大堀彩，闖進四強。
四強戰戴資穎交手世界第三陳雨菲，攸關球后頭銜，過去戴資穎對戰取得13勝1負，唯一一負就是3月全英公開賽，今日尋求對戰三連勝。
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戴資穎開賽迅速進入狀況，技術暫停前取得11：9，14：11後連下4分，將領先擴大到17：12，局末刁鑽球路讓陳雨菲頻頻失誤，戴資穎連下5分，逼出6個局點，21：14率先聽牌。
陳雨菲次局回敬4：1開局，戴資穎以強勢下壓進攻止血，緊咬比數，戰況陷入膠著。陳雨菲9平後以一記幸運的翻網而過小球，讓戴資穎拚救不及，不過小戴隨後還以一左一右虛攻，同樣騙到陳雨菲重心，連趕兩分，技術暫停取得11：9領先。
陳雨菲11：12回擊掛網右腳踝扭傷，表情痛苦蹣跚走下場。稍作整理後，陳雨菲嘗試回到場上再打一球，但最終不敵傷痛，決定退賽，戴資穎以21：14：14：11晉級決賽。
稍早世界第四日本名將奧援希望18：21、21：12、21：16逆轉勝前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），搶下決賽門票。
男雙楊博涵／盧敬堯八強也17：21、21：14、21：14逆轉力克大陸組合劉雨晨／李俊慧，挺進四強，稍後將迎戰世界第一男雙組合印尼吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。
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