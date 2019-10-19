親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑

亞錦賽／六局下遭大陸連3安攻2分 中華剩一分領先

韓國瑜台南造勢 離場遭民眾抗議丟雞蛋

運動筆記高山越野跑，你必須得懂的6件事【教練！我想跑步！】心智訓練
健行筆記秋日。漫步在雲端 馬祖☼東引。東莒。北竿。大坵。南竿 跳島雲台山小百岳
NBA今日十大好球 (10月19日)賽事懶人包 (10月19日)

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20聯合報 記者林宋以情／即時報導

戴資穎。 Badminton photo
戴資穎。 Badminton photo
分享

尋求丹麥羽賽衛冕的「世界球后」戴資穎，19日迎戰大陸名將陳雨菲。陳雨菲次局11：13右腳大扭，最終決定退賽，戴資穎以21：14、14：11晉級決賽，將碰上日本名將奧原希望。

戴資穎9月底中國大陸羽賽重返世界第一，不過南韓羽賽無緣晉級決賽，沒能再添積分，丹麥羽賽成為捍衛球后寶座關鍵。她八強擊敗世界第26名日本大堀彩，闖進四強。

四強戰戴資穎交手世界第三陳雨菲，攸關球后頭銜，過去戴資穎對戰取得13勝1負，唯一一負就是3月全英公開賽，今日尋求對戰三連勝。

戴資穎開賽迅速進入狀況，技術暫停前取得11：9，14：11後連下4分，將領先擴大到17：12，局末刁鑽球路讓陳雨菲頻頻失誤，戴資穎連下5分，逼出6個局點，21：14率先聽牌。

陳雨菲次局回敬4：1開局，戴資穎以強勢下壓進攻止血，緊咬比數，戰況陷入膠著。陳雨菲9平後以一記幸運的翻網而過小球，讓戴資穎拚救不及，不過小戴隨後還以一左一右虛攻，同樣騙到陳雨菲重心，連趕兩分，技術暫停取得11：9領先。

陳雨菲11：12回擊掛網右腳踝扭傷，表情痛苦蹣跚走下場。稍作整理後，陳雨菲嘗試回到場上再打一球，但最終不敵傷痛，決定退賽，戴資穎以21：14：14：11晉級決賽。

稍早世界第四日本名將奧援希望18：21、21：12、21：16逆轉勝前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），搶下決賽門票。

戴資穎。 Badminton photo
戴資穎。 Badminton photo
分享
戴資穎。 Badminton photo
戴資穎。 Badminton photo
分享

戴資穎。 Badminton photo
戴資穎。 Badminton photo
分享

男雙楊博涵／盧敬堯八強也17：21、21：14、21：14逆轉力克大陸組合劉雨晨／李俊慧，挺進四強，稍後將迎戰世界第一男雙組合印尼吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

戴資穎
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 18:07

全運會／地主林仙芳為WCBA暖身 新球季加盟湖北武漢

2019-10-19 17:29

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

排球／企業聯賽4洋將參戰 威脅台電女排霸業

2019-10-19 01:24

各國舞者同場尬舞 荷蘭好手靠「古巴蛇」奪冠

2019-10-18 12:43

丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56

新北體育選手有福 訓練補助金延長變2年、額度翻倍

2019-10-18 10:40

足球／全島幼苗培育計畫啟動 馬祖迎接初體驗

2019-10-18 00:28

LPGA／徐薇淩出戰上海賽 亂流後抓3小鳥

2019-10-18 00:22

丹麥羽賽／混雙闖第2輪 王齊麟甜蜜復仇大喊爽！

2019-10-18 00:20

明年東京奧運馬拉松避暑對策 賽事擬移師札幌

2019-10-17 22:49

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

亞錦賽／林子偉猛打賞助勝 中華讓南韓無緣爭冠

2019-10-18 21:56

亞錦賽／大聯盟等級打擊 中華7:1勝韓奪複賽首勝

2019-10-18 21:50

MLB／生涯以肩傷告別 沙胖：我已投到不能投了

2019-10-19 07:18

MLB／洋基兩轟勝太空人續命 韋蘭德9K仍吞敗

2019-10-19 10:18

ABL／回歸台灣籃壇 富邦勇士宣布簽下梅奧

2019-10-18 18:27

亞錦賽／六局下遭大陸連3安攻2分 中華剩一分領先

2019-10-19 20:28

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

NBA／湖人詹皇、AD休兵 柯瑞砍32分領軍大勝

2019-10-19 14:35

亞錦賽／備戰12強 吳昇峰對大陸先發當期中考

2019-10-19 00:59

中職／桃猿26日告別戰 La New對上Lamigo

2019-10-19 12:55

NBA／裁掉麥克金尼留克里斯 柯爾：艱難的決定

2019-10-19 10:30

ABL／再度與林志傑攜手 曾文鼎正式加盟富邦

2019-10-19 11:23

丹麥羽賽／陳雨菲次局扭傷退賽 戴資穎挺進決賽

2019-10-19 19:20

NBA／狀元郎傷勢樂觀？鵜鶘主帥笑答：當然！他又沒死

2019-10-19 09:59

NBA／詐傷換取得分機會？ 麥基：我真的撞到了

2019-10-18 18:38

MLB／112球燃燒六局 派克斯頓：我沒事

2019-10-19 11:14

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

NBA／哈登狂轟44分 火箭客場撲滅熱火

2019-10-19 11:30

NBA／威廉森膝傷恐成隱憂？ 皮爾斯：他必須減重

2019-10-19 17:09

NBA／難忘上季東決失利 字母哥：以為贏定了

2019-10-19 13:43

2019 MLB季後賽賽程&最新戰況 國民晉世界大賽

2019-10-19 11:15

MLB／洋基季後賽王牌失靈 太空人先聽牌

2019-10-19 01:25

亞錦賽／日本拔韓全勝晉冠軍戰 待兩岸對決結果

2019-10-19 16:32

NBA／砸700萬美元整建診所 喬丹：只是個開始

2019-10-19 09:33

MLB／提前回歸打線 史丹頓：這是必勝比賽

2019-10-19 08:22

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

影／終於贏了 中華7比1大勝南韓

2019-10-18 22:19

NBA／厄文歸隊無用 籃網不敵暴龍吞熱身賽首敗

2019-10-19 11:09

MLB／看國民進世界大賽 哈波：不忌妒只有祝福

2019-10-19 08:03

NBA／新球季化身助教 沃爾：看以後是否適合執教

2019-10-19 08:54

MLB／洋基球迷又失控 嘲笑葛蘭基社交焦慮

2019-10-19 08:53

亞錦賽／林子偉張育成找回手感 合打5安宰南韓

2019-10-19 00:55

亞錦賽／「熱機」完成 林子偉、張育成合敲5安

2019-10-18 23:10

NBA／76人目標搶60勝 安比德：不惜代價奪取東區第一

2019-10-19 12:23

NBA／林書豪轉戰CBA讚「非常好玩」 更愛上北京烤鴨

2019-10-19 15:12

MLB／告白沙胖 吉拉迪：很榮幸當你的教頭9年

2019-10-19 08:50

NBA／協助槍擊案受害者 歐尼爾伸出援手

2019-10-19 17:07

MLB／美聯冠軍G6先發不公布 兩隊準備牛棚對決

2019-10-19 16:05

NBA／鎖定未來核心 爵士執行米契爾合約選項

2019-10-19 17:05

MLB／就是不怕暗號被偷 太空人捕手塗指甲油

2019-10-19 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top