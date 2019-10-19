親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
棒協賽事特報
NBA
籃球
綜合
路跑
運動筆記高山越野跑，你必須得懂的6件事【教練！我想跑步！】心智訓練
健行筆記【新北金山】越級挑戰．未竟竹子山【活動】HAPPY GO 輕健行去抽獎，卡路里簡單燒！
NBA今日十大好球 (10月19日)賽事懶人包 (10月19日)

全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 14:57聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登...
桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登場精彩可期，圖為預演畫面。圖／桃園市政府提供
分享
桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，現場將匯集來自全台1萬1500名選手及隊職員、2100名裁判，總統蔡英文、院長蘇貞昌、市長鄭文燦也將出席致詞，難得的全運會開幕盛會，市府更精心策畫6大亮點，有亞洲最大空中環狀燈幕、金曲歌后同台演出，也將邀來有黃金右臂稱號的鄭兆村引燃全運會聖火，為賽事揭開序幕。

全國運動會開幕典禮今天傍晚5點正式開始，並於下午4點開放入場，會場配合桃園市立體育館空間特性，在天花板裝設直徑15公尺、180支燈條的亞洲最大空中環狀燈幕，中央舞台結合環場水幕及全地景投影，營造空中、立面及地面3度影像空間，體育館猶如多媒體劇場。

開幕典禮6點開始將由開幕劇「築夢桃園」打頭陣，將有金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、金曲獎最佳客語歌手吉那罐子楊淑喻及金曲獎最佳原住民語歌手雅維˙茉芮等3名金曲歌后同台演出，分別呈現閩南、客家、原民及雲南、越南舞蹈等表演，展現桃園多元族群特色。

另開幕劇也結合舞空術的專業高空懸吊演出，將在半空中表演出翻滾、飛翔、游泳等動作，將運動員的力與美完美呈現，再來台灣特技團也將帶來專業雜技表演，國際知名大環表演者胡啟志及立方體表演者趙敦毅，加上「小鳳飛飛」方寧的演唱，另外還有台灣知名舞團及舞者的精彩演出，以及桃園在地優秀團隊和知名運動選手一同參與，總動員超過400人。

開幕演出尾聲也有驚喜彩蛋，將有11名知名的運動明星陸續於水幕後現身步行至中央舞台，逐一走到台前接受觀眾的歡呼及致意，台上演出者圍繞著運動明星，象徵5種運動項目的5色精靈緩緩升空，象徵各種運動項目的榮耀及對所有選手的祝福。

開幕典禮之後將由選手之夜接力登場，今年將由創作全運會主題曲「自己人」的鼓鼓領銜開唱，其他歌手如Matzka、宇宙人、魏嘉瑩、孫盛希、謝金燕都將接力開唱，歡迎參與。詳情可上108全運會官方網站：https://sport108.tycg.gov.tw/Module/Home/Index.php。

桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登...
桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登場精彩可期，圖為預演畫面。圖／桃園市政府提供
分享
桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登...
桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登場精彩可期，圖為預演畫面。圖／桃園市政府提供
分享

全運會
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03

丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00

排球／企業聯賽4洋將參戰 威脅台電女排霸業

2019-10-19 01:24

各國舞者同場尬舞 荷蘭好手靠「古巴蛇」奪冠

2019-10-18 12:43

丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56

新北體育選手有福 訓練補助金延長變2年、額度翻倍

2019-10-18 10:40

足球／全島幼苗培育計畫啟動 馬祖迎接初體驗

2019-10-18 00:28

LPGA／徐薇淩出戰上海賽 亂流後抓3小鳥

2019-10-18 00:22

丹麥羽賽／混雙闖第2輪 王齊麟甜蜜復仇大喊爽！

2019-10-18 00:20

明年東京奧運馬拉松避暑對策 賽事擬移師札幌

2019-10-17 22:49

丹麥羽賽／球后逆轉勝 戴資穎站上8強

2019-10-17 22:05

丹麥羽賽／收對戰3連勝 周天成闖8強

2019-10-17 19:19

網球／約帥母談星媽人生 坦言兒子不如費納受歡迎

2019-10-17 19:12

拳擊／27歲美國拳手 腦部重創不治

2019-10-17 17:53

首屆世界沙灘運動會落幕 我國空手道一銀作收

2019-10-17 17:16

定向越野／邊運動邊賞國寶 故宮定向尋寶廣發英雄帖

2019-10-17 17:09

丹麥羽賽／混雙復仇 王齊麟、程琪雅率先闖8強

2019-10-17 16:28

世足資格賽／霸王肘加無影腳 孫興慜談北韓比賽：劫後餘生

2019-10-17 16:22

亞錦賽／南韓隊延長僵局制再見失誤 3比4不敵中國隊

2019-10-14 16:13

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

亞錦賽／林子偉猛打賞助勝 中華讓南韓無緣爭冠

2019-10-18 21:56

亞錦賽／大聯盟等級打擊 中華7:1勝韓奪複賽首勝

2019-10-18 21:50

MLB／洋基表現判若兩隊 美媒批：像103敗爛隊

2019-10-18 17:39

2019亞錦賽成棒 複、決賽賽程與最新比分

2019-10-18 16:15

NBA／雷納德重返加拿大獲歡呼 獨行俠雙星潑冷水

2019-10-18 16:08

MLB／生涯以肩傷告別 沙胖：我已投到不能投了

2019-10-19 07:18

ABL／回歸台灣籃壇 富邦勇士宣布簽下梅奧

2019-10-18 18:27

丹麥羽賽／橫掃日本美少女 戴資穎挺進4強

2019-10-19 00:53

MLB／洋基兩轟勝太空人續命 韋蘭德9K仍吞敗

2019-10-19 10:18

MLB／諷葛蘭基還問候家人 洋基迷失控遭逐出場

2019-10-18 16:51

NBA／詐傷換取得分機會？ 麥基：我真的撞到了

2019-10-18 18:38

亞錦賽／備戰12強 吳昇峰對大陸先發當期中考

2019-10-19 00:59

NBA／狀元郎傷勢樂觀？鵜鶘主帥笑答：當然！他又沒死

2019-10-19 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top