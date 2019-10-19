全運會／開幕亮點多 「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火

2019-10-19 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／桃園即時報導



桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，多項表演登場精彩可期，圖為預演畫面。圖／桃園市政府提供 分享 facebook 桃園睽違20年主辦全國運動會，今晚將於桃園巨蛋舉行開幕典禮暨選手之夜，現場將匯集來自全台1萬1500名選手及隊職員、2100名裁判，總統蔡英文、院長蘇貞昌、市長鄭文燦也將出席致詞，難得的全運會開幕盛會，市府更精心策畫6大亮點，有亞洲最大空中環狀燈幕、金曲歌后同台演出，也將邀來有黃金右臂稱號的鄭兆村引燃全運會聖火，為賽事揭開序幕。

全國運動會開幕典禮今天傍晚5點正式開始，並於下午4點開放入場，會場配合桃園市立體育館空間特性，在天花板裝設直徑15公尺、180支燈條的亞洲最大空中環狀燈幕，中央舞台結合環場水幕及全地景投影，營造空中、立面及地面3度影像空間，體育館猶如多媒體劇場。

開幕典禮6點開始將由開幕劇「築夢桃園」打頭陣，將有金曲獎最佳台語女歌手江惠儀、金曲獎最佳客語歌手吉那罐子楊淑喻及金曲獎最佳原住民語歌手雅維˙茉芮等3名金曲歌后同台演出，分別呈現閩南、客家、原民及雲南、越南舞蹈等表演，展現桃園多元族群特色。

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另開幕劇也結合舞空術的專業高空懸吊演出，將在半空中表演出翻滾、飛翔、游泳等動作，將運動員的力與美完美呈現，再來台灣特技團也將帶來專業雜技表演，國際知名大環表演者胡啟志及立方體表演者趙敦毅，加上「小鳳飛飛」方寧的演唱，另外還有台灣知名舞團及舞者的精彩演出，以及桃園在地優秀團隊和知名運動選手一同參與，總動員超過400人。

開幕演出尾聲也有驚喜彩蛋，將有11名知名的運動明星陸續於水幕後現身步行至中央舞台，逐一走到台前接受觀眾的歡呼及致意，台上演出者圍繞著運動明星，象徵5種運動項目的5色精靈緩緩升空，象徵各種運動項目的榮耀及對所有選手的祝福。