丹麥羽賽／周天成八強止步 戴資穎今晚戰陳雨菲

2019-10-19 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



台灣羽球「一哥」周天成，今天在丹麥羽球公開賽男單八強賽迎戰中國大陸前「世界球王」諶龍，小天連兩局都浪費領先優勢，遭到逆轉，最終抗敵54分鐘後以兩個17：21落敗，苦吞對戰八連敗，無緣繼其他三組台將後收下四強門票。

總獎金77萬5千美元、超級750系列丹麥羽球公開賽，台灣有四組好手晉級八強，午夜先登場的「世界球后」戴資穎以21：16、21：12拍落日本女將大堀彩，收下對戰七連勝，台灣時間今晚六點左右將碰上大陸陳雨菲，雙方生涯前14度交手戴資穎僅吞下過一場敗仗。

同樣闖關成功的還有男雙楊博涵／盧敬堯，「楊肉盧」組合面對世界排名第三的大陸組合劉雨晨／李俊慧上演逆轉秀，以17：21、21：14、21：14逆轉勝出，今天將緊接著小戴之後登場，將對上世界排名第一的印尼搭擋山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）。

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混雙王齊麟／程琪雅同樣拚戰三局，以21：11、16：21、21：18拍落香港組合鄧俊文／謝影雪，晉級四強，持續締造兩人合拍後在超級750系列最佳成績，四強賽他們在第二場地第一場次，今天下午四點率先登場，將碰上印尼組合喬丹（Praveen Jordan）／奧克塔維亞提（Melati Daeva Oktavianti）。

而「一哥」周天成在八強賽壓軸登場，過去兩人自2010年起首度交手至今，小天都未嘗勝績，今天生涯第八度交手，小天連兩局局中都曾握有領先優勢，但局末失守，遭到逆轉，無緣繼前三組台將搭上晉級列車。