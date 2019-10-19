丹麥羽賽／迎戰前球王諶龍吞8連敗 周天成無緣4強

2019-10-19 07:00 中央社 台北19日電



台灣羽球一哥周天成。 （美聯社資料照片） 分享 facebook 台灣羽球一哥周天成今天在2019丹麥羽球公開賽8強賽迎戰中國名將、前球王諶龍，連2局都曾一度領先，但未能把握機會，以兩個17比21落敗，苦吞對戰8連敗，無緣4強。

2019丹麥羽球公開賽在奧登斯舉行，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，4組晉級8強的台將，除了周天成外，其他3組包括尋求衛冕的世界球后戴資穎、男雙組合盧敬堯與楊博涵、混雙王齊麟與程琪雅等，都順利搶下4強門票。

周天成8強賽遭遇到諶龍的挑戰，兩人過去從2010年首度交手至今，周天成苦吞連敗，還在等待勝場開張，但兩人近2次交手，都大戰3局才分出勝負。

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周天成今天開賽曾握有14比12領先優勢，但遭諶龍拉出8比0攻勢逆轉，反倒以20比14超前，儘管周天成連續化解3個局點，都未能逆轉戰局，以17比21讓出首局。

周天成次局歷經開局0比3落後，到一舉扳平戰局，與諶龍展開拉鋸戰，周天成一度突破僵局，以13比9領先，但又遭到經驗豐富的諶龍扳成平手，周天成最終仍功虧一簣，以17比21輸球，苦吞對戰8連敗。

另外，王齊麟與程琪雅混雙8強賽對決香港組合鄧俊文與謝影雪，鏖戰3局，以21比11、16比21、21比18勝出，兩人持續締造搭檔以來，在超級750系列最佳紀錄，4強賽將對決印尼組合喬丹（Praveen Jordan）與歐克塔薇妮雅（Melati Daeva Oktavianti）。