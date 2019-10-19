丹麥羽賽／拍落日本美少女 戴資穎直落二挺進四強

2019-10-19 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



戴資穎丹麥公開賽，挺進四強賽。圖／Badminton Photo提供（資料照） 分享 facebook

世界羽聯超級750系列賽丹麥公開賽，今天進行單、雙打八強賽，世界球后戴資穎遭遇日本羽球美少女大堀彩，雖然在首局一度面臨對手頑強抵抗，但戴資穎仍在比賽第39分鐘以21：16、21：12直落二勝出，挺進四強賽。

這次丹麥公開賽將挑戰二連霸的戴資穎，在32強與16強接連擊敗泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol）、加拿大李文珊後，今天碰上世界排名第26名的日本大堀彩，雙方生涯前六度碰頭皆由戴資穎拿下勝利，其中包括九月在中國大陸公開賽以直落二勝出。

兩人今天再度交手，戴資穎在開賽首局就拉出一波7：0的攻勢，不過隨後卻被大堀彩回敬9：2追平，接下來兩人互有領先，直到16：16後，戴資穎才靠著一波5：0，以21：16率先搶下首局。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

第二局戴資穎再度於開局就取得領先，不過這一局她未再給大堀彩反擊機會，在比賽第39分鐘以21：12搶下四強門票，接下來將碰上大陸好手陳雨菲，雙方生涯前14度交手戴資穎僅吞下過一場敗仗。

至於男雙八強賽我國組合楊博涵／盧敬堯面對世界排名第三名的大陸組合劉雨辰／李俊慧，在以17：21丟掉首局後，後兩局皆以21：14逆轉勝出，四強賽將對上世界排名第一的印尼搭擋山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），雙方去年曾在馬來西亞公開賽碰頭，當時由印尼組合以直落二勝出。