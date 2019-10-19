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丹麥羽賽／拍落日本美少女 戴資穎直落二挺進四強

2019-10-19 00:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴資穎丹麥公開賽，挺進四強賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎丹麥公開賽，挺進四強賽。圖／Badminton Photo提供（資料照）
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世界羽聯超級750系列賽丹麥公開賽，今天進行單、雙打八強賽，世界球后戴資穎遭遇日本羽球美少女大堀彩，雖然在首局一度面臨對手頑強抵抗，但戴資穎仍在比賽第39分鐘以21：16、21：12直落二勝出，挺進四強賽。

這次丹麥公開賽將挑戰二連霸的戴資穎，在32強與16強接連擊敗泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol）、加拿大李文珊後，今天碰上世界排名第26名的日本大堀彩，雙方生涯前六度碰頭皆由戴資穎拿下勝利，其中包括九月在中國大陸公開賽以直落二勝出。

兩人今天再度交手，戴資穎在開賽首局就拉出一波7：0的攻勢，不過隨後卻被大堀彩回敬9：2追平，接下來兩人互有領先，直到16：16後，戴資穎才靠著一波5：0，以21：16率先搶下首局。

第二局戴資穎再度於開局就取得領先，不過這一局她未再給大堀彩反擊機會，在比賽第39分鐘以21：12搶下四強門票，接下來將碰上大陸好手陳雨菲，雙方生涯前14度交手戴資穎僅吞下過一場敗仗。

至於男雙八強賽我國組合楊博涵／盧敬堯面對世界排名第三名的大陸組合劉雨辰／李俊慧，在以17：21丟掉首局後，後兩局皆以21：14逆轉勝出，四強賽將對上世界排名第一的印尼搭擋山賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon），雙方去年曾在馬來西亞公開賽碰頭，當時由印尼組合以直落二勝出。

戴資穎羽球
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