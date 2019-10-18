各國舞者同場尬舞 荷蘭好手靠「古巴蛇」奪冠

2019-10-18 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



決賽由Shinshan對決Angyil。圖／Red Bull提供 分享 facebook 全球第一屆Red Bull Dance Your Style世界總決賽日前於法國巴黎圓滿落幕，來自全球的16位頂尖街舞好手站上舞台同場競技，最終由荷蘭的Shinshan以混合高難度的特技，及展現靈活被稱為「古巴蛇」姿態的地板動作，奪下首屆冠軍。

不同於常規的街舞比賽，各種舞風一對一大亂鬥，吸引了世界頂尖的舞者參戰，來自世界各地32名舞者，在兩場預選賽中選出8位晉級，並有8張外卡，共16位舞者站上世界總決賽舞台。

四強賽中，由來自美國的Red Bull Dancer Angyil對決日本的MAiKA，以及來自捷克共和國的Kriss對上荷蘭的Shinshan。

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Angyil以出色音樂性和最高水平的技巧擊敗了MAiKA；Shinshan和Kriss兩位B-Boy的戰鬥，則都漂亮展現了靈活的動作和高難度的技巧，Shinshan以動感的氛圍及情感豐富的感染力贏得觀眾的心。