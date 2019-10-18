丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



戴資穎。 Badminton Photo 分享 facebook 總獎金77萬5千美元、超級750系列丹麥羽球公開賽，各組八強賽將在台灣時間今天晚上九時開打，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎預計在11時提拍上陣，將面對日本女將大堀彩，「一哥」周天成則是在第一場地壓軸登場，迎戰中國大陸好手諶龍。

昨天五組晉級16強的台將中，只有「麟洋配」王齊麟、李洋沒能成功闖關，以21：18、17：21、19：21不敵日本嘉村健士／園田啟悟，無緣八強且吞下對戰二連敗。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

今天各組八強賽陸續登場，台將由戴資穎領銜，她與男雙組合盧敬堯／楊博涵分別在第一、三場地第三場登場，小戴將碰上前一役扳倒世界排名第五、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）的大堀彩，過去雙姝六度對決，小戴握有百分百勝率。

男單唯一的台將代表周天成也是在第一場地出賽，將壓軸登場面對世界排名第五的諶龍，過去兩人七度交手，小天都敗在奧運金牌手下，今天誓言中止連敗，也要朝本季第四冠邁進。

雙打部分，男雙楊博涵／盧敬堯將面對第三種子的中國大陸組合劉雨晨／李俊慧，混雙王齊麟／程琪雅則要在第三場地壓軸迎戰香港鄧俊文／謝影雪。