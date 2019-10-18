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丹麥羽賽／四組台將晉8強 戴資穎今晚11時對大堀彩

2019-10-18 11:56聯合報 記者毛琬婷／即時報導

戴資穎。 Badminton Photo
戴資穎。 Badminton Photo
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總獎金77萬5千美元、超級750系列丹麥羽球公開賽，各組八強賽將在台灣時間今天晚上九時開打，尋求衛冕的「世界球后」戴資穎預計在11時提拍上陣，將面對日本女將大堀彩，「一哥」周天成則是在第一場地壓軸登場，迎戰中國大陸好手諶龍。

昨天五組晉級16強的台將中，只有「麟洋配」王齊麟、李洋沒能成功闖關，以21：18、17：21、19：21不敵日本嘉村健士／園田啟悟，無緣八強且吞下對戰二連敗。

今天各組八強賽陸續登場，台將由戴資穎領銜，她與男雙組合盧敬堯／楊博涵分別在第一、三場地第三場登場，小戴將碰上前一役扳倒世界排名第五、泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）的大堀彩，過去雙姝六度對決，小戴握有百分百勝率。

男單唯一的台將代表周天成也是在第一場地出賽，將壓軸登場面對世界排名第五的諶龍，過去兩人七度交手，小天都敗在奧運金牌手下，今天誓言中止連敗，也要朝本季第四冠邁進。

雙打部分，男雙楊博涵／盧敬堯將面對第三種子的中國大陸組合劉雨晨／李俊慧，混雙王齊麟／程琪雅則要在第三場地壓軸迎戰香港鄧俊文／謝影雪。

戴資穎周天成羽球
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