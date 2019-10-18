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新北體育選手有福 訓練補助金延長變2年、額度翻倍

2019-10-18 10:40聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

今早由滿額進軍東奧的射箭選手雷千瑩（右）代表接受新北市長侯友宜（左）在新北市市民...
今早由滿額進軍東奧的射箭選手雷千瑩（右）代表接受新北市長侯友宜（左）在新北市市民廣場授旗，前進全國運。記者魏翊庭／攝影
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兩年一度的全國運動會是國內最高層級的綜合性運動賽會，將在10月19日至24日在桃園市舉行，今早由滿額進軍東奧的射箭選手雷千瑩代表接受新北市長侯友宜在新北市市民廣場授旗。新北市體育處更帶來好消息，今年全國運起，選手訓練補助金延長為2年、金牌由20萬元提高至43.2萬元，且不重複計算，讓選手能安心訓練。

侯友宜表示，全國運動會是國內競技運動比賽的最高殿堂，也是參賽選手展現辛苦訓練成果的一刻，期許所有848位代表隊選手能創造佳績。

新北市體育處今也釋出好消息，為落實照顧新北市運動員的政策，將原本的訓練補助金個人金牌一次發20萬元，改成逐月計算，延長為2年，總金額提高至43.2萬元（每月1.8萬元），且每多拿一塊獎牌就多一份訓練補助金，不重複計算。

體育處長洪玉玲表示，新北市政府發給績優運動選手訓練補助金實施要點已經修正，這次全國運開始適用，不只金牌，其餘銀牌等也有調整。市府將持續提供選手培育的各項協助，除提高選手訓練補助金，也提供運動中心健身房讓選手進行體能訓練及媒合退役選手就業等。

體育處指出，新北市從今年2月起即積極辦理代表隊選拔賽並展開密集訓練，選拔出848名選手及隊職員，參加33種運動競賽。本屆代表隊中菁英輩出，有多位國家級選手，有剛在德國2019體操世錦賽為臺灣取得2020東奧首張體操門票的丁華恬；取得射擊項目第3張東奧門票的林穎欣；取得射箭男、女團，滿額進軍東奧的湯智鈞、雷千瑩等選手都將代表新北市參賽。

另外，新北市在全運會更有多位連霸熱門選手，角力五連霸主林銘軒、鄭凱文；四連霸主舉重黃則維、柔道連珍羚、網球女子團體等優異選手及團隊，今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄。

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